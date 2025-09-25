Ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani la Palatul Principilor din Alba Iulia. Cum vă puteți înscrie
Ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani la Palatul Principilor din Alba Iulia. Cum se face înscrierea
O serie de ateliere interactive dedicate copiilor și tinerilor cu vârste începând de la 5 ani sunt organizate de către Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, prin programul educativ „Marea breaslă a micilor meșteri”.
Activitățile îmbină teme precum educația istorică, artistică și practică, cu inspirație din bogatul patrimoniu al Palatului Principilor și din meșteșugurile romane de la Apulum, oferind o experiență unică de învățare prin creativitate și joacă.
Ce teme abordează atelierele:
Atelierele abordează diverse teme, adaptate diferitelor vârste, și sunt asociate cu discipline precum istorie, educație plastică, patrimoniu cultural, geografie, consiliere și orientare, educație socială, istoria artelor, arte vizuale și abilități practice, sau limba latină. Iată o privire de ansamblu asupra celor 14 ateliere:
Ceramica habană – urmașii (6+ ani): Pictură pe suport ceramic, inspirată din ceramica habană de la Vințu de Jos.
Atelier de heraldică (7+ ani): Desen și pictură de blazoane, pornind de la elemente renascentiste din Palat.
Secretele hârtiei și arta scrisului (8+ ani): Manufactură de hârtie și caligrafie, evocând moara de hârtie a principelui Gheorghe Rákóczi I.
Clopoței de vânt cu păsări nobile (6+ ani): Pictură și manufactură. Activitate inspirată din motivele cu păsări descoperite în picturile murale ale Palatului Principilor și în Codex Aureus.
Din grădinile principeselor (I): Flori cerate, înmiresmate (7+ ani): Manufactură de lumânări parfumate, explorând istoria iluminatului medieval.
Din grădinile principeselor (II): Laleaua călătoare: de la Iznik la Palatul Principilor Transilvaniei (9+ ani): Manufactură de flori din sârmă plușată, urmărind itinerariul lalelei în arta otomană și transilvăneană.
Sacoșa cu povești transilvane (7+ ani): Personalizare de sacoșe cu flori din fetru, inspirată din ceramica de Iznik, comandată și de Gabriel Bethlen, pentru decorul palatului princiar.
Lumea așa cum o vezi tu – atelier de cartografie (9+ ani): Desen de hărți, explorând evoluția cartografiei de la invenția tiparului.
Officina Coria – Amprente în Piele: Signacule și Împletituri cu Suflet (7+ ani): Manufactură de signaculum sau brățări de piele, descoperind meșteșugurile romane.
Officina Epistularia (8+ ani): Scrisori pe foi de lemn, învățând despre sistemul poștal roman și corespondența antică.
Officina Monetaria (6+ ani): Manufactură de monede, ilustrând economia romană cu matrițe de denari și kosoni.
Officina Pintoria (5+ ani): Pictură pe scuturi de carton, explorând arta picturală romană în mediul militar.
Officina Scriptoria (7+ ani): Scriere pe plăcuțe cerate, înțelegând importanța scrierii în lumea antică.
Officina Tesselis (6+ ani): Inițiere în mozaic pe suport de lemn, experimentând una dintre cele mai vechi arte decorative romane.
Cum se fac înscrierile
Atelierele vor începe în data de 6 octombrie, iar înscrierile sunt deschise începând de astăzi, 25 septembrie, pe principiul „primul venit, primul servit”. Care va fi ordinea atelierelor? Doar voi decideți! La solicitarea de programare, participanții vor alege atelierul preferat, din variata ofertă disponibilă. Mai mult, tot la cerere, în perioada 29 septembrie – 3 octombrie, cadrele didactice doritoare pot solicita o „degustare”. Între orele 10:00 – 12:00, venim, gratuit, pentru o demonstrație practică, la orice clasă din oraș. Cu această ocazie, copiii vor vedea produsele finite ale fiecăruia dintre ateliere.
Fiecare atelier durează aproximativ 90 de minute și se organizează la cerere, pe bază de programare, de luni până vineri, între orele 09:00 și 14:00, pentru un număr maxim recomandat de 25 de participanți. Aceștia vor primi acasă obiectul realizat, consolidând astfel experiența educativă. Taxa de participare este de 20 de lei pe persoană.
„Prin aceste ateliere, inspirate din istoria de 2000 de ani a acestor locuri, dorim să aducem patrimoniul mai aproape de copii, prin aventuri creative care dezvoltă abilități precum motricitatea fină, răbdarea și simțul artistic, dar și respectul față de istorie”, transmit coordonatorii.
Descrierea amănunțită a fiecărui atelier este disponibilă pe site-ul instituției, aici:
https://palatulprincipilor.ro/wp-content/uploads/2025/09/Marea-breasla-a-micilor-mesteri-1.pdf
Înscrierile se fac prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, la telefon 0371337148 sau e-mail [email protected]. Adresa: Strada Militari nr. 4, Alba Iulia.
Vă invităm să vă alăturați acestei călătorii educative și să descoperiți tainele meșteșugurilor de altădată!
Pentru mai multe informații, contactați: Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, telefon: 0371337148, e-mail: [email protected].
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas
FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas Două femei au fost surprinse joi, 25 septembrie 2025, în jurul orei 13.30, în timp ce ,,se serveau” cu flori din jardinierele așezate pe podul din Dallas din Aiud. Filmarea cu […]
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ La Școala Gimnazială „Decebal” Cricău s-a desfășurat astăzi, 25 septembrie, o activitate cu rol preventiv-informativ, urmărindu-se prevenirea manifestărilor de tip agresiv și a infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ context școlar adoptarea […]
FOTO | Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni: ,,Avansează conform graficului”
Avansează lucrările la noul pod peste râul Arieș: ,,Pas cu pas. Avansează conform graficului”, a anunțat primarul din Câmpeni Lucrările la noul pod peste râul Arieș avansează. Anunțul a fost făcut de către primarul orașului Câmpeni, Cristian Dan Pașca, pe o rețea de socializare. Edilul a publicat mai multe imagini cu lucrările de la noul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șoferii care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta la cozi la poliție: Vor folosi o aplicaţie online, gestionată direct de asigurători
Șoferii din România care îşi lovesc singuri maşinile ori le găsesc lovite de copaci sau ţurţuri nu vor mai aștepta...
RECORD istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate
Record istoric negativ pentru România: Dobânzile ating 51 de miliarde de lei, în timp ce investițiile rămân la jumătate, avertizează...
Știrea Zilei
FOTO | Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?”: O poveste de viață fascinantă în atenția a milioane de telespectatori
Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici la show-ul tv „Batem palma?” Celebrul cascador albaiulian Lae Dreghici a apărut în premieră, în...
VIDEO | În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Unul din ultimii meșteri dogari și fierari din Alba, se încăpățânează să ducă meșteșugul mai departe, modelând lemnul și fierul ca odinioară
În Apuseni, sunetul ciocanului pe nicovală încă are ecoul de altădată. Valentin Gomboș, din Vidra, unul din ultimii meșteri dogari...
Curier Județean
VIDEO | FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele de pe podul Dallas
FURT de noaptea minții la Aiud: Două femei, filmate în timp ce furau flori cu tot cu rădăcină din jardinierele...
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar
FOTO | Elevii din Cricău, consiliați de polițiști, pentru prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea manifestărilor de tip dezadaptativ...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor...
FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe
Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt...
Opinii Comentarii
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat
25 septembrie – Ziua Internațională a mediului marin. Ce este și cum poate fi protejat În fiecare an, pe data...
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă
25 septembrie: Ziua Dăruirii. A dărui din inimă înseamnă a contribui la o activitate nobilă, valoroasă Începând cu anul 2019,...