ASTĂZI | Termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov anunță contribuabilii că data de 19 decembrie este termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale printre care și formularul 100, formularul 112, sau formularul 208.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov vine în întâmpinarea contribuabililor şi le reaminteşte faptul că, 19 decembrie este termenul limită pentru depunerea următoarelor declaraţii fiscale:
- Formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- Formular 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar şi plata acestor obligaţii, conform prevederilor legale;
- Formular 112 „Declaraţie privind obligaţia de platã a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate” pentru lunile Octombrie şi Noiembrie 2025, conform prevederilor legale;
- Formular 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal”;
- Formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România”;
- Formular 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” ;
- Formular 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
- Formular 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin:
- accesarea paginii www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă Contribuabili, Informaţii privind obligaţiile fiscale, Calendarul Obligaţiilor Fiscale;
- telefonic, apelând Call Center-ul Asistență Contribuabili A.N.A.F la nr. 031.403.91.60, se arată într-un comunicat de presă transmis de
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Anul în care am crescut alături de comunitate. Star Transmission & Star Assembly – Retrospectiva Responsabilității Sociale 2025
Anul în care am crescut alături de comunitate. Star Transmission & Star Assembly – Retrospectiva Responsabilității Sociale 2025 În 2025, Star Transmission & Star Assembly au continuat să demonstreze ce înseamnă implicarea reală în comunitate. Ghidați de strategia noastră de responsabilitate socială corporativă, măsurăm performanța nu doar prin rezultatele de business, ci și prin valoarea […]
19 decembrie | Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vienei” pentru o seară
Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vienei” pentru o seară La Sala de Festivități Ampelum din Zlatna urmează să aibă loc un concert caritabil,dedicat celor 200 de ani de Strauss, susținut de Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble, pe data de 19 decembrie. […]
INCENDIU în Sebeș: O persoană primește îngrijiri medicale și alte 20 au fost evacuate. Totul a pornit de la o tigaie uitată pe foc
INCENDIU în Sebeș: Degajări de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui incendiu. Este vorba de o degajare de fum la un apartament din cartierul Mihail Kogălniceanu. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Sebes, str. M. Kogalniceanu, la parterul blocului. Din informațiile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea sunt filmate
Polițiștii locali vor putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare: Vor avea obligația să informeze persoanele vizate că acestea...
Aproape 400 de milioane de euro din Fondul de rezervă bugetară pentru plata serviciilor medicale şi a medicamentelor
Aproape 400 de milioane de euro din Fondul de rezervă bugetară pentru plata serviciilor medicale şi a medicamentelor Casa Naţională...
Știrea Zilei
VIDEO | A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o stradă întreagă din sat
A început magia de Crăciun într-un sat din Alba: Oamenii au pus mână de la mână și au împodobit o...
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști
Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de...
Curier Județean
Anul în care am crescut alături de comunitate. Star Transmission & Star Assembly – Retrospectiva Responsabilității Sociale 2025
Anul în care am crescut alături de comunitate. Star Transmission & Star Assembly – Retrospectiva Responsabilității Sociale 2025 În 2025,...
ASTĂZI | Termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii
19 decembrie | Termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii Direcţia Generală Regională a...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”
Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Opinii Comentarii
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...