ASTĂZI | Termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii

19 decembrie | Termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale. Ce trebuie să știe contribuabilii

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov anunță contribuabilii că data de 19 decembrie este termenul limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale printre care și formularul 100, formularul 112, sau formularul 208.

Formular 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;

Formular 112 „Declaraţie privind obligaţia de plată a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, cu termen lunar şi plata acestor obligaţii, conform prevederilor legale;

Formular 112 „Declaraţie privind obligaţia de platã a contribuţiei sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate” pentru lunile Octombrie şi Noiembrie 2025, conform prevederilor legale;

Formular 208 “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţii imobiliare din patrimoniul personal”;

Formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România”;

Formular 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” ;

Formular 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;

Formular 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;

Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin:

accesarea paginii www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă Contribuabili, Informaţii privind obligaţiile fiscale, Calendarul Obligaţiilor Fiscale;

telefonic, apelând Call Center-ul Asistență Contribuabili A.N.A.F la nr. 031.403.91.60

