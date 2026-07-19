Astăzi, Spania – Argentina, marea finală a Campionatului Mondial 2026, un meci de poveste! Anglia – bronz, Mbappe și Olise – au scris recorduri istorice
Astăzi, Spania – Argentina, ora 22.00, la New York, marea finală a Campionatului Mondial 2026, un meci de poveste! Anglia – bronz, Mbappe și Olise – au scris recorduri istorice!
Finala mică a Cupei Mondiale din 2026, Franța – Anglia 4-6 (0-4), va rămâne în cărțile de istorie drept un duel de o nebunie absolută, un show total, definit de două reprize diametral opuse: o primă parte de coșmar pentru Franța, în care Anglia a făcut instrucție și a condus cu un uluitor 4-0, urmată de o revenire furibundă a „les bleus”, care a aruncat în aer destinația medaliei de bronz.
S-au scris recorduri istorice: Kylian Mbappé a realizat o dublă ajungând la un total astronomic de 22 de reușite prin care l-a detronat pe Lionel Messi, devenind oficial cel mai bun marcator din toate timpurile la Mondiale. Deschamps se desparte de Franța după o contraperformanță rară! O finală mică halucinantă, un meci care nimeni nu mai vroia să-l joace, după marile dezamăgiri din semifinale, a însemnat un meci incredibil și scena stabilirii a două recorduri istorice: Mbappe (amintit mai sus) și Michael Olise cel mai bun pasator decisiv în aceeași ediție, cu 7 assist-uri, toate din acțiune! Starul lui Bayern Munchen, dorit de Real Madrid, a bătut recordul stabilit de brazilianul Pele în 1970 (6). Pe deasupra, Mbappe a devenit doar al patrulea jucător cu 10 goluri la aceeași ediție, după Just Fontaine (13 în 1958), Sandor Kocsis (11 în 1954) și Gerd Muller (10 în 1970).
E pentru prima oară în istorie când Anglia termină pe locul 3 la Cupa Mondială, cel mai bun rezultat al Albionului, după acel titlu din 1966, o premieră care fixează statistica dar nu are cum să înlăture cumva gustul amar după eliminarea cu Argentina din semifinale. De două ori jucaseră britanicii finala mică și o pierduseră, în 1990 (1-2 cu Italia) și 2018 (0-2 cu Belgia). „Les bleus”, considerați marii favoriți la adjudecarea trofeului, s-au ales cu praful de pe tobă. Franța visa la a treia finală la rând și al treilea titlu mondial, dar au pierdut tot, inclusiv bronzul (acum 40 de ani, au învins Belgia, 4-2, în finala mică, în Mexic).
Astăzi, la ora 22.00, urmează marele verdict, Argentina sau Spania…
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