Astăzi, ora 17.00, CSM Târgoviște – Volei Alba Blaj | Derby lângă Turnul Chindiei în ultima rundă a anului

FOTO| A treia cea mai bună echipă de ciclism din lume vine la Turul Sibiului 2022, care ajunge din nou în județul Alba. Premieră în România: trei echipe de world tour și-au confirmat prezența

Premieră în România: trei echipe de world tour, între care și Jumbo Visma – numărul trei în clasamentul Uniunii Cicliste Internaționale (UCI) – și-au confirmat prezența la Turul Ciclist al Sibiului 2022. În acest fel, Turul Sibiului își consolidează poziția de cea mai importantă competiție autohtonă de profil și se impune pe lista celor mai relevante la nivel european.

Ajuns la ediția cu numărul 12 în 2022, Turul Ciclist al Sibiului se va desfășura ca de obicei, între 2 și 5 iulie, în formula trei etape și două semi-etape, pe un traseu care propune două sosiri la altitudine, două etape pentru sprinteri și un contratimp individual.

Celelalte echipe de world tour care și-au confirmat până acum prezența sunt Bora hansgrohe (Germania) – locul 6 în clasamentul UCI și Astana Qazaqstan (Kazahstan) – locul 12 în clasamentul UCI. O altă echipă de world tour – Education-Nippo (locul 16 UCI), își trimite la Sibiu echipa Development (de tineret). În 2022 revine la Sibiu, după doi ani de pauză, și echipa italiană Drone Hopper-Androni Giocattoli, pentru care pedalează, din 2022, și ciclistul român Eduard Grosu. Pe lângă Drone Hopper, mai sunt confirmate pentru Sibiu alte trei echipe pro-continentale: Gazprom RusVelo, Novo Nordisk și Bardiani CSF și mai multe continentale, între care și două din România – Giotti Victoria Savini Due și Team Novak.

Ca eveniment, Turul Sibiului este un vechiul extraordinar de promovare a Sibiului, a Transilvaniei și a României. La ultima ediție, competiția a fost urmărită în transmisiune live de peste 350.00 de persoane din 62 de orașe din România și 98 de orașe din alte 71 de țări, dar și de pe marginea drumul, pe traseul parcurs de cicliști. Pentru a-și îndeplini mai bine misiunea de promovare a zonei și obiceiurilor și tradițiilor locale, Turul Sibiului a încheiat în acest an un parteneriat strategic cu Complexul Național Muzeal Astra. Mulțumită acestui parteneriat, în 2021, cicliștii au participat la un eveniment informal organizat chiar la Muzeu, iar liderul din clasamentul general, purtător al tricoului galben, a primit pe podium mascota Turului – oița Miorița, simbol al unei ocupații tradiționale specifice Mărginimii Sibiului, realizată manual, din lână, de unul dintre artizanii populari cu care lucrează Astra.

Un alt obiectiv al Turului Ciclist al Sibiului este promovarea ciclismului de masă, pentru un stil de viață sănătos. În acest scop, la fiecare ediție, organizatorii au grijă să propună și evenimente conexe adresate amatorilor: Cursa Sponsorilor, T-Challenge (pe Transfăgărșan), Green Day Kids, King of the Mountain (pe Păltiniș) și Biciclete Cochete.

Seriozitatea organizării și frumusețea cursei au atras înspre Turului Sibiului parteneri care au rămas alături de competiție la fiecare ediție – între ei, Primăria Sibiu și Consiliul Județean Sibiu, dar și participanți din ce în ce mai valoroși – vezi echipele de world tour care vin în număr din ce în ce mai mare în România.

Turul Ciclist al Sibiului este organizat de Clubul Sportiv Sibiu Sport Project, sub egida Federației Române de Ciclism și a Uniunii Cicliste Internaționale. Încă de la prima ediție, care a avut loc în iulie 2011, Turul Ciclist al Sibiului s-a impus drept cea mai titrată competiție ciclistă organizată în România și una dintre cele mai importante din sud-estul Europei, găzduind echipe naționale, Continentale, Pro-Continentale și, în premieră pentru țara noastră, de World Tour. În cele 11 ediții organizate până acum, am avut ocazia să vedem la Sibiu cicliști care au făcut istorie, precum Egan Bernal – câștigător al Turului Franței în 2019, sau Primož Roglič – câștigător al Turului Spaniei în același an.