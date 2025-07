ASTĂZI | Începe Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2025: Meșteșug, cântec și foc de artificii, la sărbătoarea care continuă legenda

Astăzi, 19 iulie 2025, are loc prima zi a Târgului de fete de pe Muntele Găina care va debuta cu un târg de meșterilor tradiționali, de la ora 13.00, în Vârful Muntelui Găina, pe parcursul zilei având loc mai multe concerte și spectacole.

Programul include spectacole folclorice extraordinare, un târg al meșterilor tradiționali, concerte susținute de Dublu Click, urmat de mixurile electrizante ale DJ Firy și Flaviu fără S., precum și un foc de artificii.

Inima Apusenilor va bate în ritm de tulnic, joc și cântec românesc, odată cu desfășurarea unei noi ediții a celebrului Târg de Fete de pe Muntele Găina. Eveniment cu rădăcini adânci în istoria și spiritualitatea moților, Târgul de Fete este un act de conservare a identității românești și o întâlnire a tradițiilor din toate colțurile țării, pe cel mai înalt platou al Munților Apuseni.

Ziua de sâmbătă – meșteșug, cântec și foc de artificii pe vârful Găina

Sărbătoarea va debuta sâmbătă, 19 iulie, la ora 13:00, cu deschiderea Târgul Meșterilor Tradiționali Alba Tradițional, unde peste 50 de creatori populari din zonele istorice ale României își vor etala măiestria în prelucrarea lemnului, a ceramicii, a podoabelor tradiționale sau a țesăturilor.

La baza muntelui, în comuna Avram Iancu, de la ora 14:00, publicul este invitat la un amplu spectacol folcloric, prezentat de Andreea Bogdan, jurnalist Radio România Actualități, ce aduce pe scenă ansambluri și artiști din Alba, Țara Moților și alte zone folclorice.

Momentele de început vor aparține Tulnicăreselor din Avram Iancu și grupului vocal tradițional „Țarina” de la CupruMin Abrud, urmate de prestațiile energice ale tinerelor talente și ale ansamblurilor folclorice, culminând cu Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Alexandru Pal și soliști consacrați ai cântecului românesc, precum CORNEL BORZA, ROXANA RECHE, DANIEL POP, MIHAELA GREC, FLORICICA MOGA, IOANA CIOREA, NICOLAE PLUTĂ, DORINA NARIȚA, IOANA BREDA-MORAR, IOANA GROZA, ALEXANDRA BĂCILĂ, MARIA UȚIU.

Seara, vârful muntelui se va transforma într-o scenă în aer liber pentru iubitorii de muzică actuală și petrecere. De la ora 19:00, concertul trupei Dublu Click va deschide seria recitalurilor, urmat de mixurile electrizante ale DJ Firy și Flaviu fără S.

Punctul culminant al nopții va fi concertul extraordinar Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor, o prezență așteptată cu nerăbdare de iubitorii de folclor reinterpretat. Spre miezul nopții, focul de artificii va încinge cerul deasupra Găinii, păstrând tradiția magică a nopții de sărbătoare pe munte.

Duminica, în semn de recunoștință pentru Avram Iancu

Duminică, 20 iulie, Târgul de Fete continuă pe vârful muntelui cu târgul meșteșugarilor, urmat la ora 10:30 de un ceremonial solemn de depunere de coroane și slujbă religioasă în memoria lui Avram Iancu, erou al națiunii române.

Momentul va fi onorat de prezența Tulnicăreselor din Avram Iancu și a Fanfarei Județului Alba, dirijată de Coriolan Honcaș.

De la ora 11:30, spectacolul folcloric va reîncepe, aducând pe scenă ansambluri din județele Alba, Arad, Cluj și Bihor, printre care Ansamblul „Drușcelile” din Bârsa, „Brădeana” din Sohodol, „Fântânița de Piatră” din Șpring” şi „Aușana” din Bihor. Momentele vocale vor fi susținute de interpreți apreciați precum Ciprian Zopota, Emilia Borza Șugar, Claudia Cacuci, Iulia Buboi și Ciprian Mican.

O sărbătoare care continuă legenda

Evenimentul din 2025 păstrează specificul autentic al celei mai cunoscute întâlniri populare de pe muntele sacru al moților și îi invită pe toți cei care iubesc tradiția, portul popular și muzica românească la un sfârșit de săptămână de poveste, unde oamenii se adună „la Găina” din toate colțurile țării.

Sub semnul legendelor despre fetele moțe date la măritat și al libertății pentru care a luptat Avram Iancu, Târgul de Fete de pe Muntele Găina își reafirmă, an de an, locul în patrimoniul cultural viu al României.

