ASTĂZI | Începe Alba Carolina Bike Race 2025: Peste 450 de concurenți vor parcurge mai multe trasee, pe o distanță totală de 100 km. PROGRAMUL

Începe Alba Carolina Bike Race 2025: Peste 450 de concurenți vor parcurge mai multe trasee, pe o distanță totală de 100 km. PROGRAMUL

Alba Carolina Bike Race se va desfășura astăzi, 23 august 2025, la Alba Iulia. Peste 450 de concurenți vor lua startul și vor parcurge o distanță totală cumulată a traseelor de aproximativ 100 km.

Competiția ALBA CAROLINA BIKE RACE, înscrisă în calendarul competițional al Federației Române de Ciclism, este un proiect al Asociației BICICLIM ALBA în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și se adresează iubitorilor de ciclism montan (MTB).

Competiția de ciclism montan de tip cross country se va desfășura în cadrul unui eveniment maraton pe data de 23.08.2025, cu plecare din municipiul Alba Iulia și va parcurge mai multe localități din regiune pe o distanță totală cumulată a traseelor de aproximativ 100 km.

Trasee de concurs

Concursul se va desfășura pe 6 trasee: de 5 km, 13 km, 27 km, 38 km, 70 km respectiv 84 km, cu diferite grade de dificultate, prezentate în detaliu mai jos.

Traseele au fost gândite să acopere toate categoriile de participanți, să poată fi parcurse în proporție de 100% pe bicicletă și să străbată poteci, drumuri și puncte de belvedere care să pună în valoare zona Alba Iulia-Inuri-Mamut.

Traseu 1 Copii (5 Km)

Nivel: începător

Traseu: Str. Mihai Viteazul (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor).

Start traseu copii: 10:20.

Traseu 2 Hobby/Family (13 km)

Traseu 2 Licențiați 13-14 FRC (13 km)

Distanță: 13 km

Diferență de nivel: 250m

Nivel: începător/mediu

Traseu: Startul va fi la ora 10:15 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd.1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 3 Scurt (27 km)

Distanță: 27 km

Diferență de nivel: 780m

Nivel: începător/mediu

Traseu: Startul va fi la ora 10:00 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseu 4 Mediu (42 km)

Distanță: 42 km

Diferență de nivel: 1400m

Nivel: mediu/avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:45 și se va parcurge ruta: Start str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni – Pâclișa – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor -str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseu 5 Lung (84 km) – categorie masculin

Distanța: 84 km

Diferență de nivel: 2700 m

Nivel: avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:30 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Inuri – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 6 Lung (73 km) – categorie feminin

Distanța: 73 km

Diferență de nivel: 2450 m

Nivel: avansat

Traseu: Startul va fi la ora 09:30 și se va parcurge ruta: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

PROGRAMUL CONCURSULUI ALBA CAROLINA BIKE RACE 2025

23.08.2024

– 08:00 – 10:00 – Înscriere, ridicarea kiturilor de participare (se afla langa zona de start/finish la Casa de cultura a sindicatelor in sala mica –(46.067491, 23.565993)

23.08.2025

– start-ul și finish-ul pe strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442)

– 09:30 – Start pentru proba de 74/84 km.

– 09:45 – Start pentru proba de 44 km.

– 10:00 – Start pentru proba de 27 km.

– 10:15 – Start pentru proba de 13 km.

– 10.30 – Start pentru traseele necompetitive de copii,

– 13:00 – 16:00 – Prânz și curățarea bicicletelor(strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442),

– 16:00 – Festivitate de premiere (strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442).

