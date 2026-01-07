ASTĂZI | Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul

Două transporturi agabaritice vor trece astăzi prin județul Alba. Care este traseul

Două transporturi agabaritice vor trece astăzi, 7 ianuarie 2026, și prin județul Alba, mai exact, pe A10.

Traseele complete sunt următorule:

– DN1 Șelimbăr – A1 Sibiu – A10 – A3 – DN 1 – DJ 767J – DNV BH – DN 1Y – DEX 16 – A3 BH – Borș II; începând cu ora 22:00, 1 transport format dintr-un camion cu masa totală de 169,2 tone;

– PTF Nădlac II – A1 – DN 68A – A1 – A10 – A3 – DN1 Cluj-Napoca; începând cu ora 23:00, 1 transport format dintr-un camion cu masa totală de 99 de tone;

De asemenea, mâine, 8 ianuarie, începând cu ora 08:00, se va deplasa un transport agabaritic pe următoarea rută:

– int. A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – Boița; 1 transport format din 3 camioane, cu lungimea de 48 metri și mase de 116 tone;

Transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră.

Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să circule cu viteza adaptată condițiilor de trafic și de drum, potrivit INFOTRAFIC.

