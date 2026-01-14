Curier Județean

ASTĂZI | COD GALBEN de burniță și ploi în județul Alba. Localitățile vizate

Meteorologii ANM au emis un cod galben de burniță și ploi, pentru mai multe localități din județul Alba, astăzi, 14 ianuarie 2026.

Potrivit meteorologilor se a semnala local burniţă care depune polei.

Localităzile vizate sunt, în zona joasă a județului Alba , respectiv zona localităților: Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat;

Codul meteorologic este valabil până la ora 18:00.

Recomandări preventive pentru circulația pe timp de polei:

*Reduceți viteza și adaptați-o permanent la condițiile de drum; chiar și vitezele legale pot deveni periculoase pe carosabil alunecos.

*Folosiți anvelope de iarnă corespunzătoare și verificați starea acestora (profil, presiune).

*Măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față, pentru a avea timp suficient de reacție.

*Evitați frânările și manevrele bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra autovehiculului.

*Asigurați-vă că sistemele de iluminare și semnalizare funcționează corespunzător.

*Fiți atenți în zonele cu risc crescut de polei: poduri, viaducte, rampe, curbe și porțiuni umbrite.

