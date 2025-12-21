ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor,
Duminică, 21 decembrie 2025, Asociația Prietenii lui Azor organizează la FRAMM’s, în Alba Iulia, Acustic Xmas, un eveniment caritabil pentru animăluțele aflate în grija lor.
,,Crăciunul are felul lui de a ne aduce mai aproape unii de alții. Prieteni, oameni dragi, lucrurile care chiar contează, mai puțin zgomot, mai mult suflet.
Ne strângem să ascultăm muzică, să stăm împreună, să fie ca o seară „de acasă” — cu chitare, voci calde și timp trăit pe îndelete.
În același timp, facem și o faptă bună. Evenimentul este caritabil, iar prin prezența voastră puteți susține animalele aflate în grija asociației, prin donații, produse caritabile sau înscrieri pentru voluntariat”, au transmis organizatorii.
Începând cu ora 18.00, la FRAMM’s, Alba Iulia vă așteaptă Daria Popa, Alexandru Olteanu & prietenii, într-o seară specială, alături de oameni frumoși.
