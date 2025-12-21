Rămâi conectat

Curier Județean

ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor,

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor,

Duminică, 21 decembrie 2025, Asociația Prietenii lui Azor organizează la FRAMM’s, în Alba Iulia, Acustic Xmas, un eveniment caritabil pentru animăluțele aflate în grija lor.

,,Crăciunul are felul lui de a ne aduce mai aproape unii de alții. Prieteni, oameni dragi, lucrurile care chiar contează, mai puțin zgomot, mai mult suflet.

Ne strângem să ascultăm muzică, să stăm împreună, să fie ca o seară „de acasă” — cu chitare, voci calde și timp trăit pe îndelete.

În același timp, facem și o faptă bună. Evenimentul este caritabil, iar prin prezența voastră puteți susține animalele aflate în grija asociației, prin donații, produse caritabile sau înscrieri pentru voluntariat”, au transmis organizatorii.

Începând cu ora 18.00, la FRAMM’s, Alba Iulia vă așteaptă Daria Popa, Alexandru Olteanu & prietenii, într-o seară specială, alături de oameni frumoși.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

20 decembrie 2025

De

20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate ANM a emis un nou cod galben de ceață valabil sâmbătă seara, în mai multe localități din județul Alba, până la ora 24.00. Se vor semnala local […]

Citește mai mult

Curier Județean

Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 ore

în

20 decembrie 2025

De

Guvernul scade impozitul minim pe cifra de afaceri. De când urmează să îl elimine complet Guvernul Bolojan a decis să reducă la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027 după ce investitori străini au cerut cu intens acest lucru. În domeniul fiscal, impozitul minim […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

20 decembrie 2025

De

Performanță pentru elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia: Echipa de fotbal U18, calificare la faza zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Echipa de fotbal U18 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a reușit o performanță deosebită, calificarea la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. După două partide intense, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 47 de minute

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la...
Actualitateacum o oră

Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!”

Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Claudiu la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2025: ,,Cristos se naște, măriți-L! Cristos din ceruri, întâmpinați-L!” Onoratului...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Ştirea zileiacum 14 ore

Un bărbat din Alba a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea. Diploma provine la un colegiu din București

Un bărbat din Horea a obținut o diplomă de bacalaureat falsificată și a folosit-o pentru a putea exploata legal pădurea....

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor,

ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor, Duminică,...
Curier Județeanacum 13 ore

20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m și ghețuș, până la ora 24.00. Zonele vizate

20 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”

Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Politică Administrațieacum 2 zile

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei

Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși

Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Opinii - Comentariiacum 21 de ore

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului

Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea