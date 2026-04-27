ASTĂZI | A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România

A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România

A doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România

Astăzi, luni, 27 aprilie 2026, are loc a doua etapă a Recensământului General de Circulație Rutieră 2026 în România. 

Această a doua etapă se desfășoară între orele 8.00-12.00 și 14.00 -18.00.

„Acest proces de colectare a datelor NU implică oprirea vehiculelor în trafic. Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara părții carosabile, astfel încât fluxul rutier să nu fie afectat.

Obiectivele principale ale recensământului sunt:

*Determinarea intensității și compoziției traficului rutier (structurate pe categorii de vehicule);

*Actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport;

*Furnizarea datelor necesare pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, întreținerea drumurilor și siguranța rutieră;

*Actualizarea bazei de date a Modelelor de Transport”, au reanmintit reprezentanții DRDP Timișoara.

A treia etapă a recensământului va avea loc în 10 mai 2026.

foto: DRDP Timișoara

