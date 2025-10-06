Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP: ,,Suntem conștienți de disconfortul creat”
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP
Asociația AIDA-TL a transmis un comunicat de presă în care informează cetățenii că a purtat discuții constructive cu STP și că transportul public a fost reluat în condiții normale.
Asociația AIDA-TL informează cetățenii că în urma discuțiilor constructive purtate cu operatorul de transport serviciile de transport public local de călători au fost reluate în condiții normale începând cu data de 06.10.2025 ora 09:30.
Citește și: VIDEO | După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou. Ce spun călătorii acum?
Suntem conștienți de disconfortul creat în perioada recentă, iar această situație a demonstrat încă o dată cât de esențial este un transport public funcțional pentru comunitate.
Mulțumim tuturor cetățenilor pentru înțelegerea și răbdarea de care au dat dovadă.
Asociația a depus toate eforturile pentru a media această situație și va continua să colaboreze cu toți partenerii implicați pentru a preveni astfel de întreruperi în viitor.
Rămânem dedicați asigurării unui transport public sigur, accesibil și predictibil pentru toți călătorii, se arată în comunicatul AIDA-TL.
