Asigurare RCA 2022: Cât ar plăti un șofer dacă nu a avut accidente cu mașina în ultimii ani

O parte a băncilor rusești exclusă din SWIFT: Ce înseamnă acest lucru pentru economia Rusiei

Decizia aliaților occidentali de sâmbătă de a exclude un număr de bănci rusești din sistemul de plăți SWIFT și înghețarea unei părți din activele Băncii Centrale Ruse va provoca o lovitură economică extrem de dură, care va afecta și firmele din Rusia ca și întreaga economie. Iar aliații pot merge și mai departe cu măsurile, scrie Reuters într-o analiză.

SWIFT este un sistem de mesagerie securizat pentru a asigura plăți transfrontaliere rapide, fiind principalul mecanism de finanțare a comerțului internațional.

Băncilor rusești cărora li s-a refuzat accesul la SWIFT le va fi mai greu să comunice cu colegii la nivel internațional, chiar și în țări prietene precum China, încetinind astfel comerțul internațional și facând tranzacțiile mai costisitoare.

Dar aliații, care au promis și impunerea de restricții băncii centrale a Rusiei pentru a-și limita capacitatea de a susține rubla, nu au nominalizat toate băncile care sunt vizate. Acest lucru este crucial pentru a măsura impactul măsurii, spun experții în domeniul bancar.

„Diavolul stă în detalii”, a spus Edward Fishman, expert în sancțiuni economice la Centrul Eurasia al think tank-ului Atlantic Council. „Să vedem ce bănci vor fi selectate”.

Dacă lista acoperă cele mai mari bănci rusești, precum Sberbank SBER.MM, VTB VTBR.MM și Gazprombank, ar fi „o decizie absolut uriașă”, a scris el pe Twitter.

Sberbank și VTB au spus anterior că sunt pregătite pentru orice evoluție.

Decizia de a scoate unele bănci din mecanismul SWIFT, dchiar dacă nu pe toate, ar putea încuraja „mutarea” companiilor si entităților ruse la serviciile unor bănci nesancționate, în încercarea de a putea accesa sistemul financiar global, a spus un expert.

„Este ca și când ai înfige un pumnal în inima băncilor rusești”, a spus Kim Manchester, a cărei firmă oferă consultanță în domeniul informațiilor financiare. Ea a mai spus că administrația Biden a fost selectivă în ceea ce privește sancțiunile, lăsând spațiu pentru a le înăspri și mai mult prin blocarea și mai multor bănci, ultimul pas fiind o interdicție generalizată.

LOVITURA DEVASTATOARE

Impactul va fi probabil devastator pentru economia și piețele rusești.

Sancțiunile ar putea lovi puternic rubla începând de luni, odată cu deschiderea piețelor, a declarat Sergey Aleksashenko, fost vicepreședinte al băncii centrale ruse, care locuiește acum în Statele Unite. Asta ar duce la dispariția multor importuri de către Rusia, a mai spus el.

„Asta înseamnă îngroparea unei părți semnificative a economiei”, a adăugat Aleksașenko. „Jumătate din piața de consum va dispărea. Pentru că acele bunuri vor dispărea dacă nu se pot face plăți pentru ele”.

Impactul ar putea fi atenuat dacă băncii centrale a Rusiei i s-ar acorda timp să transfere active în altă parte, spune un alt fost bancher rus de rang înalt, sub rezerva anonimatului.

„Dacă băncile sunt doar cele deja sancționate, nu va fi mare lucru. Dar dacă sunt primele 30 de bănci rusești, atunci asta înseamnă cu totul altceva!”, a spus el.

„Toată lumea este foarte bucuroasă, dar în realitate este o declarație politică”.

Sancțiunile anunțate anterior de SUA împotriva unui număr mic de bănci rusești, inclusiv Sberbank și VTB, au vizat în mod direct majoritatea tranzacțiilor valutare. Acestea sunt în valoare de aproximativ 46 de miliarde de dolari pe zi.

Ca alternativă la SWIFT, Rusia și-a înființat propria rețea, System for Transfer of Financial Messages (SPFS).

A trimis aproximativ 2 milioane de mesaje în 2020, sau aproximativ o cincime din traficul intern rusesc, spune banca centrală, care își propune să crească această cotă la 30% în 2023.

Dar SPFS, care limitează dimensiunea mesajelor și operează numai în zilele lucrătoare, găsește foarte greu parteneri străini pe care să-i adauge în mecanismul propriu de plăți.

„ARMA FINANCIARĂ NUCLEARĂ ”

Decizia de a bloca băncile rusești de la SWIFT a fost greu de luat.

În ultimele zile, chiar dacă Ucraina a îndemnat națiunile occidentale să scoată Rusia din sistemul de plăți și o astfel de decizie a fost susținută de țări precum Marea Britanie, altele, cum ar fi Germania, s-au îngrijorat de posibilul impact asupra economiilor și companiilor lor.

Interdicția SWIFT este o „armă nucleară financiară”, a declarat vineri ministrul francez de Finanțe Bruno Le Maire. „Când ai o armă nucleară în mâini, te gândești bine înainte de a o folosi”, le-a spus el reporterilor.

Rezervele în a utiliza această armă s-au topit pe măsură ce forțele ruse au lansat un atac asupra Kievului iari speranța unei rezoluții diplomatice s-a stins.

Sâmbătă , Germania, care are cele mai mari fluxuri comerciale ale UE cu Rusia, și-a reconsiderat poziția și a sugerat că va căuta o modalitate de a îndepărta Rusia din SWIFT încercând în același timp să limiteze daunele colaterale.

Manchester, consultantul financiar citat mai sus, e de părere că interdicția va forța băncile rusești să devină mai creative în accesarea sistemului financiar.

Multinaționalele cu operațiuni mari de trezorerie și băncile care vor rămâne conectate la SWIFT vor deveni noile centre ale tranzacțiilor financiare din Rusia.

Sursa: stiripesurse.ro