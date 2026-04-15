Armata 2026 | 500 de militari și specialiști NATO participă la un exercițiu de combatere a amenințărilor cu drone într-un poligon din România

500 de militari și specialiști NATO participă la un exercițiu de combatere a amenințărilor cu drone într-un poligon din România
Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO, împreună cu operatori economici din industria de armament din țară și din străinătate, organizează în Poligonul Capu Midia, în perioada 14-24 aprilie 2026, exercițiul Eastern Phoenix 2026 (EAPH 26).
Activitatea este dedicată inovării și experimentării capabilităților de combatere a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot (UAS/C-UAS).
La exercițiu vor participa aproximativ 500 de militari și specialiști din România și din țări membre ale Alianței Nord-Atlantice cu capabilități UAS și C-UAS, din comandamente și agenții de profil ale NATO, din cadrul unor firme românești și străine ce activează în industria de armament, precum și de la Centrul Întrunit de Analiză, Instruire și Educație NATO-Ucraina (Joint Analysis, Training, and Education Centre – JATEC).
„Evenimentul de instruire EAPH 26 este primul de acest fel din Inițiativa de Contracarare Stratificată a UAS (Layered Counter – UAS Initiative – LCI-X), unul dintre cele mai importante programe ale ACT axat pe consolidarea capacității NATO de a contracara amenințările la adresa Alianței prin activități de inovare, colaborare și experimentare.
Prin astfel de inițiative, Armata României și ACT își reafirmă angajamentul continuu în direcția identificării soluțiilor optime pentru contracararea amenințărilor generate de drone, prin valorificarea inovării și experimentării în plan operațional, precum și pentru consolidarea cooperării cu industria de armament în ceea ce privește testarea, evaluarea și integrarea tehnologiilor relevante, adaptate provocărilor curente”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării Naționale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
FOTO | România a trimis 15 tone de ajutoare umanitare populaţiei civile din Liban: În ce constă pachetul umanitar
România trimite 15 tone de ajutoare umanitare constând în alimente, corturi, saci de dormit, perne şi pături, populaţiei civile din Liban. Transportul a plecat miercuri, 15 aprilie 2026 către Aman cu un avion C130 şi cu un Spartan
