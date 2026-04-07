Arhitectul Stelian Fleschin a încetat din viață: „Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor”

Ioana Oprean

Arhitectul albaiulian Stelian Fleschin a încetat din viață la vârsta de 77 de ani.

A lucrat în domeniul proiectării și urbanismului, contribuind la dezvoltarea locală prin implicarea în realizarea și verificarea documentațiilor tehnice pentru construcții.

S-a aflat în conducerea filialei Alba a Uniunii Arhitecților din România.

„Cu profundă durere în inimi, familia anunță trecerea în neființă a celui care a fost Arhitect Fleschin Stelian-Gheorghe.

El va rămâne în amintirea noastră drept soțul, tatăl și bunicul care a clădit cu dragoste o familie frumoasă și care a ajutat necondiționat pe toți cei din jur. Un om care a construit cu viziune și pasiune pe Pământ merge acum să construiască în Împărăția Cerurilor.

Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească în pacea Sa!

Trupul neînsuflețit este depus la capela Corona, Cimitirul Maieri.

Slujba de înmormântare va avea loc joi, 9 aprilie .2026, la ora 15:30, la Cimitirul Maieri”, a transmis familia acestuia.

