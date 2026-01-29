FOTO | Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, ca nefondată, contestația declarată de inculpata A. împotriva deciziei prin care a fost prelungită măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de inculpate.

Joi, 29.01.2026, în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul crimei din Sibiu”, Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală a respins ca nefondată contestaţia declarată de inculpata A. împotriva încheierii penale nr. 8/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpatele A. și B., acuzate de săvârșirea infracțiunii de omor calificat, se arată într-un comunicat transmis de Curtea de Apel Alba Iulia. Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Reamintim că, crima s-a petrecut în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024 și ar fi fost pregătită din timp. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi beneficiat de sprijinul unei asistente medicale din Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc Cisnădie.

Procurorii din Sibiu susțin că fiica urmărea să intre în posesia unei averi estimate la peste un milion de euro, compusă din mai multe proprietăți imobiliare aflate pe raza județului Sibiu.

