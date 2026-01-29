Ştirea zilei

FOTO | Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, ca nefondată, contestația declarată de inculpata A. împotriva deciziei prin care a fost prelungită măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de inculpate.

Joi, 29.01.2026, în dosarul cunoscut opiniei publice ca „Dosarul crimei din Sibiu”, Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală a respins ca nefondată contestaţia declarată de inculpata A. împotriva încheierii penale nr. 8/2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, prin care s-a dispus prelungirea duratei măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile față de inculpatele A. și B., acuzate de săvârșirea infracțiunii de omor calificat, se arată într-un comunicat transmis de Curtea de Apel Alba Iulia. Hotărârea Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.

Citește și: FOTO | Arest preventiv prelungit pentru femeia acuzată că și-a ucis mama pentru avere: Decizie definitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Reamintim că, crima s-a petrecut în noaptea de 7 spre 8 iunie 2024 și ar fi fost pregătită din timp. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi beneficiat de sprijinul unei asistente medicale din Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc Cisnădie.

Procurorii din Sibiu susțin că fiica urmărea să intre în posesia unei averi estimate la peste un milion de euro, compusă din mai multe proprietăți imobiliare aflate pe raza județului Sibiu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

28 ianuarie 2026

De

INEDIT: La o vulcanizare din Alba roboții fac… singuri aproape toată treaba La o vulcanizare din municipiul Sebeș roboții fac… singuri aproape toată treaba, a semnalat, miercuri, 28 ianuarie 2026, jurnalistul Iosif Gligor. „Vulcanizare cu ROBOȚI care lucreazǎ singuri, la Sebeș! N-am crezut că a evoluat atât de mult tehnica, încât au ajuns să lucreze […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în 2025, în creştere cu 12% faţă de anul 2024

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

28 ianuarie 2026

De

De Colţeşti (Torockoi), producătorul de brânzeturi din judeţul Alba, cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei în 2025, în creştere cu 12% faţă de anul 2024 Producătorul de brânzeturi De Colţeşti (Torockoi), din judeţul Alba, a terminat anul 2025 cu o cifră de afaceri estimată la 30 de milioane de lei, în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată, depistat cu sprijinul Poliției Ocna Mureș

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

28 ianuarie 2026

De

Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată, depistat cu sprijinul Poliției Ocna Mureș Un bărbat cercetat pentru pornografie infantilă în formă continuată a fost depistat cu sprijinul Poliției Ocna Mureș.  Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj – Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, […]

Citește mai mult