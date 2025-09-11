AREST PREVENTIV pentru albaiulianul de 39 de ani care a încercat de mai multe ori să fure alcool din supermarketuri
AREST PREVENTIV pentru albaiulianul de 39 de ani care a încercat de mai multe ori să fure alcool din supermarketuri
Albaiulianul de 39 de ani care a încercat de mai multe ori să fure alcool din supermarketuri a fost arestat preventiv.
Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, îa data de 11 august 2025 organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizate cu privire la comiterea infracțiunii de furt, faptă prev. și ped. de art. 228 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ( 2 acte materiale ) de către o persoană de sex masculin.
Din cercetări a rezultat faptul că în data de 11 august 2025, la ora 11:20, în timp ce se afla în incinta unui supermarket situat în municipiul Alba Iulia, jud. Alba, o persoană de sex masculin, aflată în stare de recidivă postcondamnatorie, a sustras un număr de 6 sticle de băuturi alcoolice, bunuri pe care le-a ascuns într-un rucsac ce îl avea asupra sa, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora.
De asemenea, în urma vizionării imaginilor surprinse de sistemele de supraveghere video ale unităţii comerciale s-a stabilit că la aceeași dată, cu aproximativ 20 de minute anterior comiterii infracţiunii de furt sesizate, acelaşi bărbat a sustras un număr de 4 sticle de băuturi alcoolice din incinta aceluiaşi supermarket.
„Având în vedere starea de fapt și starea de recidivă, față de persoana în cauză polițiștii au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, iar la data de 12.08.2025 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a dispus față de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12.08.2025.
În acest context, la data de 30.08.2025 același inculpat, în timp ce se afla în incinta altui supermarket situat în municipiul Alba Iulia, jud. Alba, a sustras un număr de 2 sticle băuturi alcoolice, pe care le-a ascuns într-un rucsac ce îl avea asupra sa, trecând de casele de marcat ale magazinului fără a achita contravaloarea acestora.
Având în vedere că fapta a fost comisă în perioada în care inculpatul se afla sub control judiciar, la data de 04.09.2025 a fost admisă solicitarea procurorului de înlocuire a măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura preventivă a arestului preventiv pentru o durată de 30 de zile.
Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşirii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
