Rămâi conectat

Curier Județean

Albaiulian de 39 de ani, REȚINUT pentru FURT: A sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice dintr-un supermarket din oraș și a plecat fără să le achite

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

Albaiulian de 39 de ani, REȚINUT pentru FURT: A sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice dintr-un supermarket din oraș și a plecat fără să le achite

Un albaiulian de 39 de ani a fost reținut pentru furt după ce a sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice dintr-un supermarket din oraș și a plecat fără să le achite.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, Alba Iulia, cercetat pentru furt.

Din verificări a reieșit că, în cursul zilei de 11 august 2025, bărbatul ar fi sustras de pe rafturile unui supermarket aflat pe raza municipiului mai multe sticle cu băuturi alcoolice și ar fi părăsit magazinul fără să le achite, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 902 lei.

Prejudiciul a fost recuperat parțial.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, între universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică

Lucian Daramus

Publicat

acum 30 de minute

în

12 august 2025

De

Universitatea din Alba Iulia, între universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este una dintre universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Citește și: Interes sporit pentru obținerea gradului didactic II […]

Citește mai mult

Curier Județean

13 august 2025 | „Educație pentru sănătate și prim ajutor” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Ultima activitate de vară pentru copii

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 august 2025

De

13 august 2025 | „Educație pentru sănătate și prim ajutor” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Ultima activitate de vară pentru copii Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Alba, organizează în fiecare vară o serie de activități ce se derulează în cadrul proiectului 3.8 BiblioVacanța, proiect ce se […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art, la a 28-a ediție: Participă 24 de artiști din 11 țări

Lucian Daramus

Publicat

acum o oră

în

12 august 2025

De

Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art, la a 28-a ediție Luni, 11 august 2025 s-a deschis, la Aiud, cea de-a 28-a ediție a Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter-Art, la care participă 24 de artiști din 11 țări.  Lista artiștilor participanți îi cuprinde pe: – Pictură: Albania – Oriola Kureta Semenescu, Bulgaria – Dimitar Velichkov […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 32 de secunde

Efect de tsunami al măsurilor de austeritate: Economia României ar putea înregistra o încetinire mult mai severă decât se estima în primăvară

Efect de tsunami al măsurilor de austeritate: Economia, în picaj Estimările Băncii Naționale a României pentru luna august 2025 indică...
Actualitateacum o oră

Inflație în creștere galopantă: Prețurile explodează, consumul se prăbușește. Guvernatorul BNR: „Asteptările nu sunt deloc pozitive”

Inflație în creștere galopantă: Prețurile explodează, consumul se prăbușește. Avertismentul guvernatorului BNR Luna iulie 2025 a adus o explozie a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. A făcut scandal în locuința acesteia din Ighiu

Un bărbat din Ocna Mureș a fost reținut după ce și-a agresat fosta concubină. Pornit pe scandal, acesta s-a deplasat...
Ştirea zileiacum 20 de ore

La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație de desființare

La Primăria Alba Iulia, ”gura bate fundul”. Lucrările de demolare de la Poarta a IV-a au fost începute fără autorizație...

Curier Județean

Curier Județeanacum 30 de minute

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, între universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică

Universitatea din Alba Iulia, între universitățile care vor organiza în anul universitar 2025-2026 programe de formare psihopedagogică Universitatea „1 Decembrie...
Curier Județeanacum o oră

13 august 2025 | „Educație pentru sănătate și prim ajutor” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Ultima activitate de vară pentru copii

13 august 2025 | „Educație pentru sănătate și prim ajutor” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba: Ultima activitate de vară...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”

Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele

David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată

12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...
Opinii - Comentariiacum 13 ore

Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie?

Când urăm ”La mulți Ani de Sfânta Maria”, pe 15 august sau pe 8 septembrie? Se spune sau nu ”La...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea