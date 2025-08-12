Albaiulian de 39 de ani, REȚINUT pentru FURT: A sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice dintr-un supermarket din oraș și a plecat fără să le achite
Un albaiulian de 39 de ani a fost reținut pentru furt după ce a sustras mai multe sticle cu băuturi alcoolice dintr-un supermarket din oraș și a plecat fără să le achite.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, Alba Iulia, cercetat pentru furt.
Din verificări a reieșit că, în cursul zilei de 11 august 2025, bărbatul ar fi sustras de pe rafturile unui supermarket aflat pe raza municipiului mai multe sticle cu băuturi alcoolice și ar fi părăsit magazinul fără să le achite, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 902 lei.
Prejudiciul a fost recuperat parțial.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.
