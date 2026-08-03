ITM Alba: Amenzi de 8.000 de lei și 22 de avertismente după controalele din ultima săptămână. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
ITM Alba: Amenzi de 8.000 de lei și 22 de avertismente după controalele din ultima săptămână. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă
Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 8.000 de lei în urma controalelor din perioada 27-31 iulie 2026.
Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare H.G. nr. 295/27.03.2025 privind registrul general de evidență al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro.
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 27.07.2026-31.07.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relațiilor de muncă:
Total unități controlate: 16
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 89
femei: 36
Număr deficiențe constatate: 42
Nr. sancțiuni aplicate angajatorilor: 1
1 avertisment
Principalele deficiențe constatate în controale:
*angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
*nu se conduce corect evidența timpului lucrat;
*contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
*nu au fost achitate salariile la data stabilită în contractele individuale de muncă;
*neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
*neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
*nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
*dosarele personale sunt incomplete;
*nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
*nu se păstrează la punctele de lucru ale societății copii ale contractelor individuale de muncă;
*contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului.
În domeniul securității și sănătății în muncă:
Nr. total unități controlate: 17
Număr deficiențe constatate: 31
Număr de măsuri dispuse: 31
Angajatori sancționați: 7
Nr. sancțiuni aplicate: 23
2 amenzi – 8.000 lei
21 avertismente
Principalele deficiențe stabilite în controale:
*Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
*Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
*Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
*Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
*Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
*Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
*Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic al lucrătorilor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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