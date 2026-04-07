Arbitrii asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3

Trei arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3

Trei tineri și promițători arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, au cunoscut zilele trecute, bucuria debutului în Liga 3.

Astfel, la confruntarea dintre Oltul Curtișoara și CSL Navlov, scor 1-0, din play-out-ul Seriei 5 din Liga 3, au oficiat la cele două tușe Gabriel Leahu (Ocna Mureș) și Claudiu Dorobanțu (Alba Iulia). De asemenea, la derby-ul „de Alba” din play-out-ul Seriei 7 a eșalonului terț, CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, scor 0-0, a fost prezentă Elisabeta Sunzuiana (Alba Iulia).

„Meciurile au reprezentat ultima etapă de evaloarea din cadrul programului „Cavalerii Viitorului 7″, confirmând progresul și munca depusă de acești tineri arbitri. Felicitări tuturor și mult succes în continuare”, precizează Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.

În acest context precizăm că Darius Iviniș (din Zlatna), component al lotului Ligii 2, a participat la jocul internațional amical România – Polonia Under 20, scor 0-1, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, fiind al patrulea oficial.

Informații, foto: Comisia Județeană a Arbitrilor Alba

