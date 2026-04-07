Arbitrii asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3

Trei arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3

Trei tineri și promițători arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, au cunoscut zilele trecute, bucuria debutului în Liga 3.

Citește și: Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, la testarea organizată de FRF

Astfel, la confruntarea dintre Oltul Curtișoara și CSL Navlov, scor 1-0, din play-out-ul Seriei 5 din Liga 3, au oficiat la cele două tușe Gabriel Leahu (Ocna Mureș) și Claudiu Dorobanțu (Alba Iulia). De asemenea, la derby-ul „de Alba” din play-out-ul Seriei 7 a eșalonului terț, CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, scor 0-0, a fost prezentă Elisabeta Sunzuiana (Alba Iulia).

Meciurile au reprezentat ultima etapă de evaloarea din cadrul programului „Cavalerii Viitorului 7″, confirmând progresul și munca depusă de acești tineri arbitri. Felicitări tuturor și mult succes în continuare”, precizează Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.

În acest context precizăm că Darius Iviniș (din Zlatna), component al lotului Ligii 2, a participat la jocul internațional amical România – Polonia Under 20, scor 0-1, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, fiind al patrulea oficial.

Informații, foto: Comisia Județeană a Arbitrilor Alba

FOTO: Campionatul Național de Karate IMAF, la Alba Iulia, o competiție extraordinară care a strâns sute de sportivi din țară | CSC Bistra – primul în ierarhia cluburilor, rezultatele realizate de ACS Karate Forever Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia

Campionatul Național de Karate IMAF, la Alba Iulia, o competiție extraordinară care a strâns sute de sportivi din țară | CSC Bistra – primul în ierarhia cluburilor, rezultatele realizate de sportivii de la ACS Karate Forever Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia Campionatul Național de Karate IMAF, disputat recent în Sala de Sport a Colegiului […]

Colegiul Național „HCC” Alba Iulia s-a clasat pe locul 2 la etapa zonale a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five” Echipa Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a terminat pe locul 2, la Arad, la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, baschet masculin, învățământ liceal. Citește […]

Sport

Aiud și Alba Iulia, centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

6 aprilie 2026

De

Aiud și Alba Iulia devin centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice Pentru ACS Flash Basketball Zone Aiud, primăvara înseamnă un calendar bogat de activități sportive și educative, acțiuni dedicate copiilor, tinerilor și comunității din Aiud și Alba Iulia. Importante […]

Citește mai mult