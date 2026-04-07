Arbitrii asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3

Trei arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, debuturi la Liga 3
Trei tineri și promițători arbitri asistenți din Alba, Elisabeta Sunzuiana, Gabriel Leahu și Claudiu Dorobanțu, au cunoscut zilele trecute, bucuria debutului în Liga 3.
Citește și: Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, la testarea organizată de FRF
Astfel, la confruntarea dintre Oltul Curtișoara și CSL Navlov, scor 1-0, din play-out-ul Seriei 5 din Liga 3, au oficiat la cele două tușe Gabriel Leahu (Ocna Mureș) și Claudiu Dorobanțu (Alba Iulia). De asemenea, la derby-ul „de Alba” din play-out-ul Seriei 7 a eșalonului terț, CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, scor 0-0, a fost prezentă Elisabeta Sunzuiana (Alba Iulia).
„Meciurile au reprezentat ultima etapă de evaloarea din cadrul programului „Cavalerii Viitorului 7″, confirmând progresul și munca depusă de acești tineri arbitri. Felicitări tuturor și mult succes în continuare”, precizează Comisia Județeană a Arbitrilor Alba.
În acest context precizăm că Darius Iviniș (din Zlatna), component al lotului Ligii 2, a participat la jocul internațional amical România – Polonia Under 20, scor 0-1, pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, fiind al patrulea oficial.
Informații, foto: Comisia Județeană a Arbitrilor Alba
FOTO: Campionatul Național de Karate IMAF, la Alba Iulia, o competiție extraordinară care a strâns sute de sportivi din țară | CSC Bistra – primul în ierarhia cluburilor, rezultatele realizate de ACS Karate Forever Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia
Campionatul Național de Karate IMAF, la Alba Iulia, o competiție extraordinară care a strâns sute de sportivi din țară | CSC Bistra – primul în ierarhia cluburilor, rezultatele realizate de sportivii de la ACS Karate Forever Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia Campionatul Național de Karate IMAF, disputat recent în Sala de Sport a Colegiului […]
FOTO: Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, locul 2 la etapa zonală a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five”
Colegiul Național „HCC” Alba Iulia s-a clasat pe locul 2 la etapa zonale a ONSS baschet liceal masculin | George Ciul, inclus în „Best Five” Echipa Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a terminat pe locul 2, la Arad, la etapa zonală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, baschet masculin, învățământ liceal. Citește […]
Aiud și Alba Iulia, centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice
Aiud și Alba Iulia devin centre ale sportului și comunității în această primăvară | Flash Basketball Zone Aiud, acțiuni pentru copii și tineri, plus atractive competiții baschetbalistice Pentru ACS Flash Basketball Zone Aiud, primăvara înseamnă un calendar bogat de activități sportive și educative, acțiuni dedicate copiilor, tinerilor și comunității din Aiud și Alba Iulia. Importante […]
Vopsea de ouă cu până la 11 aditivi alimentari, pe piața din România: Semnalul de alarmă tras de InfoCons înainte de Paște 2026
Vopsea de ouă cu până la 11 aditivi alimentari, pe piața din România: Semnalul de alarmă tras de InfoCons înainte...
VIDEO | Pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești au început săpăturile la un nou tunel, „Boița 1”: Ce lungime vor avea galeriile acestuia
Pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești au început săpăturile la un nou tunel, „Boița 1”: Ce lungime vor avea galeriile acestuia Pe...
VIDEO | Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia dintre cele mai importante statui ale istoriei României să crească terase, umbrele și dughene”
Fost șef al Protecției Consumatorilor, „impresionat” de Cetatea Alba Carolina: „Eu l-aș numi semn al neputinței ca la poalele uneia...
FOTO | Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital
Accident rutier GRAV, provocat de un șofer din Alba pe DN 66, în Hunedoara: Cinci persoane au ajuns la spital...
FOTO | ACCIDENT rutier la Crăciunelu de Jos: Trei autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Blaj
ACCIDENT rutier la Crăciunelu de Jos: Trei autoturisme, implicate. Intervin pompierii din Blaj Un accident rutier a avut loc astăzi,...
Care este PROGRAMUL magazinelor în Săptămâna Mare și de Paște 2026, în Alba: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători
Care este PROGRAMUL magazinelor în Săptămâna Mare și de Paște 2026, în Alba: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026
Ce NU ai voie să faci în Săptămâna Mare: Obiceiuri și tradiții în Săptămâna Patimilor, înainte de Paștele 2026 Săptămâna...