Apulum Alba Iulia, unul dintre furnizorii locali ai IKEA, cifră de afaceri în scădere cu peste 10% în 2025. Producătorul de articole din porţelan, pierdere de 9,6 milioane lei

Apulum Alba Iulia, unul dintre furnizorii locali ai IKEA, a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu peste 10% în 2025, producătorul de articole din porţelan având o pierdere de 9,6 milioane lei.

Producătorul de articole din porţelan Apulum din Alba Iulia, unul dintre furnizorii IKEA, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 193,1 mil. lei (38,3 mil. euro), în scădere cu 10,7% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 216,4 mil. lei (43,5 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.

Compania şi-a adâncit anul trecut pierderea netă la 9,6 mil. lei (1,9 mil. euro), de la un rezultat negativ de 2,6 mil. lei (aproximativ 530.000 de euro) în 2024, potrivit datelor publice. Producătorul de articole din porţelan Apulum din Alba Iulia a ajuns în 2025 la un număr mediu de 637 de angajaţi, cu 301 mai puţin decât în anul precedent.

Producătorul din Alba Iulia exportă în toată Europa şi în Mexic, iar prin intermediul companiei IKEA, principalul client al Apulum, articolele ajung şi în America de Nord, Hong Kong, Japonia şi Coreea de Sud, potrivit unor informaţii furnizate anterior de companie. Produsele fabricate la Alba sunt comercializate şi în reţelele de magazine Metro, Carrefour şi Tesco. Compania exportă peste 90% din producţia fabricii din Alba Iulia, conform celor mai recente date.

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