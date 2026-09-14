Foto știrea ta | Așa se produc accidentele la Alba Iulia! Un generator electric mobil blochează vizibilitatea la ieșirea dintr-o parcare: „Se întâmplă tamponări. Astăzi, de exemplu, eu am scăpat”

Așa se produc accidentele la Alba Iulia! Un generator electric mobil blochează vizibilitatea la ieșirea dintr-o parcare: „Se întâmplă tamponări. Astăzi, de exemplu, eu am scăpat”

Un generator electric mobil de mare putere, montat pe o remorcă, blochează vizibilitatea șoferilor care vor să iasă din parcarea Ambient din Alba Iulia.

Cazul a fost semnalat de un cititor ziarulunirea.ro, care susține că generatorul reduce semnificativ vizibilitatea în zonă, iar din acest motiv riscul producerii unor accidente este crescut.

Acesta a explicat că, dinspre benzinăria OMV, mașinile circulă cu viteză, iar șoferii care ies din parcare au dificultăți în a observa la timp autoturismele care se apropie atunci când doresc să părăsească parcarea.

,,Acest generator împiedică foarte tare vizibilitatea la ieșirea din parcarea Ambiet către drumul național. Sunt mașini care vin mai tare de către OMV ,vizibilitatea foarte mică.. Se întâmplă tamponări. Astăzi de exemplu eu am scăpat”, a explicat bărbatul.

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