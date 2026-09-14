Curier Județean

Cine este noul director general interimar al Fabricii de Arme Cugir și ce obiective are: „Continuarea investițiilor și asigurarea stabilității economice”. O altă persoană, nominalizată pentru funcția de director economic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

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Cine este noul director general interimar al Fabricii de Arme Cugir și ce obiective are: „Continuarea investițiilor și asigurarea stabilității economice”. O altă persoană, nominalizată pentru funcția de director economic

Octavian N. Borza a fost numit recent în funcția de director general interimar al Fabricii de Arme Cugir, după ce Consiliul de Administrație al Fabricii de Arme Cugir a luat act în ședința de marți, 23 iunie 2026, de demisia directorului general, Radu Coroamă, dar și a directorului economic, Adina Tomescu.

Într-o discuție telefonică cu ziariștii de la ziarulunirea.ro, Octavian N. Borza a confirmat că durata mandatului său este de cinci luni și a oferit o primă reacție asupra obiectivelor sale în această perioadă: 

,,Continuarea proiectelor de investiții, precum și asigurarea stabilității economice a societății.”, a declarat Octavian N. Borza, noul director general interimar al Fabricii de Arme Cugir pentru ziarulunirea.ro

Acesta a menționat și faptul că pentru funcția de director economic a fost nominalizată altă persoană. 

Potrvit unei declarații de avere din 2024, Octavian N. Borza a ocupat funcția de Director tehnic la S.C. Compania Națională Romarm S.A. București – Filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir.

Reamitim că, Consiliul de Administrație al Fabricii de Arme Cugir a luat act în ședința de marți, 23 iunie 2026, de demisia directorului general, Radu Coroamă, dar și a directorului economic, Adina Tomescu. ziarulunirea.ro a fost prima publicație care a anunțat demisia lui Coroamă.

Demisiile celor doi vor deveni efective după o perioadă de preaviz de 60 de zile. Atât Radu Coroamă, directorul general, cât și Adina Tomescu, directorul economic au fost prezenți la ședința din data de 23 iunie 2026, însă nu și-au motivat demisiile în detaliu.

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