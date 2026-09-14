Reguli mai stricte pentru românii care își închiriază apartamentele turiștilor. Autoritățile locale ar putea limita închirierile turistice

Românii care închiriază locuințe turiștilor pentru câteva zile ar putea fi vizați de reguli mai stricte în următoarea perioadă. Comisia Europeană pregătește un nou cadru privind locuințele și închirierile pe termen scurt, într-un moment în care tot mai multe orașe europene se confruntă cu prețuri ridicate și cu o ofertă insuficientă de locuințe pentru rezidenți.

Schimbările sunt importante și pentru România, unde piața cazărilor turistice în apartamente a crescut spectaculos. Potrivit datelor Comisiei Europene citate de TVR, cererea pentru cazările pe termen scurt din România a crescut cu aproximativ 120% între 2019 și 2024, cel mai mare avans din Uniunea Europeană în această perioadă.

Autoritățile locale ar putea limita închirierile turistice

Una dintre cele mai importante schimbări propuse este posibilitatea ca autoritățile locale să intervină mai ușor în zonele în care numărul mare de apartamente oferite turiștilor pune presiune pe piața locuințelor. Măsurile nu ar urma însă să fie aplicate automat și nici la nivelul întregii Uniuni Europene.

Pentru introducerea unor restricții, autoritățile ar trebui să demonstreze că există o problemă reală privind accesul la locuințe. Ar putea fi analizate, printre altele, evoluția prețurilor, raportul dintre prețul locuințelor și veniturile populației, creșterea populației și raportul dintre cerere și ofertă. Măsurile adoptate ar trebui să fie proporționale și concentrate asupra zonelor în care problema a fost demonstrată.

Asta înseamnă că, în viitor, un oraș sau chiar anumite zone ale acestuia ar putea avea reguli diferite pentru apartamentele închiriate turiștilor, dacă autoritățile pot demonstra că fenomenul reduce oferta de locuințe disponibile pentru rezidenți și contribuie la creșterea prețurilor.

Nu se interzic apartamentele închiriate turiștilor

Pentru proprietari este important de precizat că propunerea europeană nu înseamnă interzicerea închirierilor pe termen scurt. Comisia Europeană urmărește să ofere autorităților un cadru juridic mai clar pentru intervenții țintite acolo unde există probleme cu accesibilitatea locuințelor.

Mai multe destinații turistice europene, printre care Paris, Barcelona și Veneția, au introdus deja diferite forme de limitare sau reglementare a acestui tip de cazare. Diferențele dintre regulile locale au generat însă și numeroase dispute, iar noul cadru european urmărește să stabilească principii comune.

Industria închirierilor pe termen scurt contestă, la rândul său, ideea că apartamentele turistice reprezintă principala cauză a crizei locuințelor. Reprezentanții Airbnb susțin că problema este legată în primul rând de oferta insuficientă de locuințe și că soluțiile ar trebui să includă construcția și renovarea mai multor imobile.

România are deja reguli pentru apartamentele oferite turiștilor

Discuția europeană vine într-un moment în care România și-a modificat deja o parte dintre regulile aplicabile structurilor de cazare. Din iulie 2026 sunt în vigoare modificări ale normelor privind clasificarea turistică.

În cazul persoanelor fizice, normele prevăd că acestea pot solicita clasificarea pentru cel mult șapte camere și 14 locuri, încadrate ca apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul locuințelor în care se află camerele respective.

Pentru anumite apartamente sunt necesare și documente suplimentare. Normele prevăd, după caz, avizul scris al comitetului executiv al asociației și acordul scris al proprietarilor direct afectați, respectiv al vecinilor cu care spațiul se învecinează pe orizontală și verticală.

Solicitarea pentru clasificarea unui apartament sau a unei camere de închiriat poate fi făcută și online, prin platforma oficială a Direcției Generale Turism.

Și impozitarea închirierilor turistice s-a modificat în 2026

Anul 2026 a adus schimbări și din punct de vedere fiscal. Pentru persoanele fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a unui număr de până la șapte camere inclusiv, veniturile sunt încadrate în categoria celor din cedarea folosinței bunurilor.

În schimb, veniturile din prestarea serviciilor de cazare și din închirierea pe termen scurt a unui număr mai mare de șapte camere sunt tratate drept venituri din activități independente. Pentru acestea, impozitul se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, determinat după deducerea unei cote forfetare de cheltuieli de 30%.

Prin urmare, proprietarii care folosesc platforme de rezervări pentru a primi turiști trebuie să fie atenți atât la obligațiile fiscale, cât și la cele privind clasificarea structurii de cazare.

Noile restricții europene nu se aplică încă

Cel mai important lucru pentru proprietarii români este că noul cadru european despre care se discută nu produce deocamdată o schimbare peste noapte. Propunerea trebuie negociată și aprobată de Parlamentul European și de statele membre înainte de a putea produce efecte.

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