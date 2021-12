Aproximativ un milion de români s-au vaccinat în cabinetele medicilor de familie, de la începutul campaniei de imunizare

Sfârșitul anului se apropie cu repeziciune fiind, cu siguranță, un moment așteptat de multe persoane pentru a sărbători un nou început alături de familie sau prieteni, dar în afara faptului că se trece într-un nou an, am pregătit o serie de curiozități despre această sărbătoare.

Sarbatoarea Anului Nou se pare ca este una din cele mai vechi sarbatori din intreaga lume. Primele mentionari au fost lasate de babilonieni (populatie ce a trait aproximativ pe teritoriul Irakului de azi), acum 4000 de ani. Aproximativ 2000 de ani inainte de Hristos, Anul Nou babilonian se sarbatoarea in prima zi de primavara astronomica, acest lucru fiind perfect logic, daca ne gandim ca primavara este anotimul renasterii naturii, al florilor si momentul insamantarii pamantului pentru recolta.



In prima zi a Anului Nou, copiii obisnuiesc sa mearga cu Sorcova.



Prima zi a Noului An, potrivit Bisericii Ortodoxe, este ziua Sfantului Vasile.



Sfantul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti parinti ai bisericii ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. Scrierile sale au o mare importanta teologica si au fost traduse pe tot globul. Sfantul Vasile a scris cateva carti impotriva lui Eunomius si a arianismului in general, in care apara teza Trinitatii. Sfantul Vasile trateaza chestiunea Sfantului Duh si combate anumite miscari din Macedonia care negau existenta Duhului Sfant. O mare atentie a acordat Sfantul Vasile paturii sarace si a celor oprimati, initiind nenumarate acte de caritate. Sfantul Vasile moare in anul 379, iar la inmormantarea sa participa un imens numar de crestini, evrei, pagani, localnici si straini, ca dovada a marii sale popularitati.



Revelion vine din limba franceza si inseamna aproximativ ~ veghe, cu sensul de ospat la miezul noptii.

Obiceiuri: la tara, Anul Nou este socotit a fi unul dintre cele mai favorabile momente pentru prognoza vremii sau a recoltelor. Taranii apreciau lunile ploioase sau perioadele de seceta pe baza unui asa numit calendar facut din foi de ceapa. La intocmirea acestuia se proceda astfel: in noaptea de ajun se taiau parti egale dintr-o ceapa, cojile astfel obtinute fiind botezate cu numele lunilor din an. Urma punerea sarii pisate in cantitati egale in fiecare coaja si asezarea acestora in rand, ca in succesiunea lunilor din an, pe masa sau pe vatra sobei. Aprecierea lunilor ploioase se facea in dimineata de 1 ianuarie dupa cantitatea de apa acumulata in cupele foilor de ceapa. Superstitii de Anul Nou: pe 1 ianuarie este bine sa nu arunci nimic din casa. Pe 1 ianuarie nu arunca nimic din casa, nici macar gunoiul. Dimpotriva, este de dorit sa primesti un cadou pe 1 ianuarie, oricat de mic si nesemnificativ ar fi acesta. Niciodata sa nu maturati in Ajun de Anul Nou, pentru ca alungati prosperitatea. Daca nu ati facut-o cu o zi inainte, amanati pana pe 2 ianuarie. Altfel veti avea casa goala tot anul. Daca spalati rufe, iar va merge rau tot anul. Cei mai superstitiosi spun ca e bine sa nu spalati rufe pana la Boboteaza, cand se sfintesc apele. De asemenea nu e bine sa coaseti sau sa folositi foarfeca.

Superstitii de Anul Nou: pentru noroc, trebuie sa purtati haine noi (dar nu pantofi noi) de Anul Nou, si mai ales ceva rosu. O culoare vesela care atrage energiile pozitive.

Superstitii de Anul Nou: aduce ghinion sa intri in noul an fara niciun ban in buzunar.

Superstitii de Anul Nou: daca nu v-ati ales inca tinuta pentru petrecerea de Revelion, optati pentru haine rosii (sau macar alegeti sa purtati un accesoriu rosu) deoarece culoarea rosie simbolizeaza fericire si noroc in dragoste.

Superstitii de Anul Nou: se spune ca pentru a fi fericiti si iubiti tot anul e bine ca la cumpana dintre ani, persoana iubita sa fie langa noi, si nu oricum, trebuie sa ne purtam intre noi asa cum vrem sa ne fie tot anul, pentru ca asa va fi.

Scotienii cred ca noul an va fi norocos daca primul om care le intra in casa e un barbat brunet.

Festivalul evreiesc de Anul Nou se numeste Rosh Hashanah. Data acestuia variaza in fiecare an, intrucat calendarul evreiesc este lunisolar. Anul Nou soseste in primele doua zile ale lunii a saptea, data Anului Nou fiind fixata astfel pentru ca fermierii sa poata merge la Ierusalim inainte de sezonul ploilor. Primele zece zile ale acestei luni sunt cele mai sfinte. Traditia vorbeste despre o carte a Raiului in care se spune ca sunt scrisi cei care au facut lucruri bune si rele si, la sarbatoarea de Rosh Hashanah, toata lumea trebuie sa dea socoteala in fata lui Dumnezeu pentru anul care a trecut. Totusi, se mai dau zece zile intre Anul Nou si Ziua Judecatii, Yom Kipur, pentru ca oamenii sa se caiasca pentru raul pe care l-au facut. Daca sunt sinceri, se presupune ca Dumnezeu ii iarta si, la Yom Kipur, El scrie soarta viitoare a tuturor, in carte. De aceea, oamenii isi trimit unul altuia felicitari cu mesajul traditional "Fie sa ti se scrie un an bun". Ei schimba aceleasi urari in ajunul sarbatorii Rosh Hashanah, cand merg la sinagoga inainte de a se intoarce la casele lor, pentru cina speciala de Anul Nou.

Spre deosebire de ceilalti europeni, care se inghesuiau pe strazi la privit de artificii, sau se adunau la petreceri, irlandezii credeau ca e mai in siguranta sa iti petreci ajunul Anului Nou acasa. Asta fiindca pe afara misunau zane si alte spirite, cu care nu era bine sa te intalnesti.

Dupa calendarul traditional chinezesc, un an este considerat drept perioada in care luna face 12 rotatii in jurul Pamantului, fiecare rotatie durand o luna.

La chinezi, de circa 4000 de ani, Anul Nou se numeste ”Sarbatoarea Primaverii” si este o zi de multumire si recunostinta pentru lucrurile bune primite in anul care s-a incheiat. Potrivit calendarului chinez, Anul Nou vine in prima zi cu luna plina dupa intrarea Soarelui in constelatia Varsatorului. Potrivit calendarului gregorian, acest lucru se intampla dupa 21 ianuarie dar nu mai tarziu de 19 februarie.

China este un stat multinational in care conlocuiesc 56 de comunitati etnice. Fiecare nationalitate are traditii diferite in legatura cu Anul Nou, dar pentru toate nationalitatile masa din seara de Revelion, numita “Masa Reintregirii”, reprezinta un moment important pentru fiecare familie. Indiferent unde se afla, toti membrii familiei incearca sa se intoarca la casa parinteasca pentru a servi impreuna ultima masa a anului. Exista consemnari istorice potrivit carora chiar si cei pedepsiti cu inchisoare erau eliberati pentru noaptea de Revelion, pentru a fi alaturi de familie.

Xin Nian Hao! ~ La Multi Ani!

La celti, care au locuit pe teritoriul actual al Frantei si in unele regiuni din Marea Britanie, inainte de invazia romana, Anul Nou se intitula Samhain si era sarbatorit la sfarsitul lunii octombrie. Ultima zi a lunii octombrie Celtii incepeau sarbatoarea.

In vechiul Egipt, Anul Nou era sarbatorit in momentul in care Nilul iesea din matca, fapt care se petrecea pe la sfarsitul lunii septembrie. Fara revarsarea Nilului recoltele nu ar mai fi existat.

Primii locuitori ai lumii care intra in Noul An sunt locuitorii din Kiribati, arhipelag din Oceania. O suta de mii de oameni rostesc la ora 12.00, ora Romaniei, “La multi ani!“. Kiribati se afla la jumatatea distantei dintre Hawaii si Australia. Cele 32 de insulite componente sunt situate chiar pe meridian si, de aceea, au fost luate ca punct de referinta pentru calcularea fusului orar.

In ajunul Anului Nou, in Romania, se umbla cu uratul (Plugusorul).

Conform calendarului folosit in prezent in Romania, cel Gregorian, Anul Nou cade pe data de 1 ianuarie. (cred ca toata lumea stie asta!)

Calendarul Gregorian este varianta de calendar cea mai folosita in prezent. O modificare a calendarului Iulian, care era pana la acea data in uz, a fost decretata de Papa Grigore al XIII-lea (numele caruia l-a primit calendarul) pe 24 februarie 1582. Introducerea calendarului Gregorian a fost necesara deoarece in cazul calendarului Iulian anul mediu era ceva mai lung decat anul astronomic, facand ca echinoctiul de primavara sa se mute usor inapoi in anul calendaristic. Romania a adoptat noul calendar Gregorian de-abia in 1919, insa biserica ortodoxa Romana foloseste in continuare un calendar Iulian, dar revizuit, astfel incat pana in anul 2800 vom sarbatori Craciunul la aceeasi data ca si bisericile catolice.

Mai mult de un mileniu, crestinii au sarbatorit Anul Nou in ziua de Craciun? In Italia, s-a serbat pana in secolul al XIII-lea, in Rusia, pana sub domnia tarului Petru cel Mare, iar la noi – pana la sfarsitul secolului al XIX-lea. Nu intamplator, in unele zone, Anul Nou este numit Craciunul Mic!

Un sfert din populatia globului sarbatoreste Noul An Chinezesc, care incepe pe 16 februarie.

Odata cu raspandirea bisericii crestine in toate colturile Imperiului Roman, Anul Nou a inceput sa fie sarbatorit de credinciosii crestini prin post, rugaciune ai smerenie. Data Anului Nou a variat in timp intre ziua de Craciun, ziua de Paste, 1 martie si 25 martie. Abia in ultimii circa 400 ani, incepand cu tarile din Vestul Europei, s-a inceput procesul trecerii sarbatoririi Anului Nou pe 1 ianuarie. De remarcat ca tarile Ortodoxe au fost ultimele care au facut aceasta trecere.

Biserica nu a fost de acord la inceput cu sarbatorirea Anului Nou, avand in vedere caracterul pagan al sarbatorii. Sarbatorirea Anului Nou este probabil cea mai veche sarbatoare din lume, avandu-si originile in Babilon, cu mai mult de 2000 ani inainte de Hristos.

Incepand cu Ignatul si pana pe 7 ianuarie uratorii, flacaii din satele romanesti, umbla cu jocul caprei. In cadrul sarbatorilor agrare jocul a devenit un ritual menit sa aduca rodnicie anului care urmeaza, spor de animale in turmele pastorilor si succesul recoltelor. Jocul caprei a fost generalizat in toata tara la sfarsitul secolului al XIX-lea si era considerat un joc pagan, unii oameni refuzand sa-l primeasca pe la casele lor. Capul caprei e sculptat in lemn, maxilarul inferior fiind mobil pentru a clampani in timpul dansului – manevrat de un urator care se afla ascuns sub imbracamintea multicolora ce reprezinta corpul caprei. Capul caprei e impodobit cu panglici rosii. Capra e uneori insotita de alte 3 personaje mascate: ciobanul, mosul si baba. Personajele rostesc strigaturi si in timpul jocului sunt evidentiate faze din viata acestui animal – capra care urca in copac, care se imbolnaveste si moare, moment in care ciobanul poarta un dialog cu animalul. Invierea caprei se produce spre bucuria asistentei.

In unele zone din Romania se spune ca o sa-ti mearga bine tot anul daca prima persoana care te ura de Anul Nou este o persoana de sex masculin.

