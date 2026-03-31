Aproximativ 350.000 de euro, găsiți de DNA în locuințele șefului Autorității Rutiere, apropiat al lui Sorin Grindeanu

Procurorii DNA au găsit aproximativ 350.000 de euro în locuințele șefului Autorității Rutiere Române (ARR), Cristian Anton (apropiat al lui Sorin Grindeanu), din București și Timișoara, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Concret, spun sursele, anchetatorii au ridicat suma de 77.000 lei, restul fiind bancnote de euro până la suma totală de 350.000 de euro.

Marți, 31 martie 2026 procurorii anticorupție au efectuat peste 20 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de corupție și constituire de grup infracțional organizat.

Astfel, au avut loc descinderi în 23 de locații situate în București și în județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul Autorității Rutiere Române, iar restul fiind la domiciliile unor persoane fizice sau la sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Infracțiunile din dosar sunt de dare și luare de mită, trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat.

Ancheta vizează 12 persoane, printre care se află și șeful ARR, Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, pe vremea când președintele PSD era ministru al Transporturilor.

Persoanele suspectate ar fi luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare șoferilor profesioniști care se ocupă cu transportul de marfă.

