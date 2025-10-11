Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba

Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect

Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, cu evaluarea impactului asupra mediului și cu evaluarea impactului asupra cursurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Retehnologizare stație de epurare ape uzate în comuna Bucerdea Grânoasă”, implementat de Primăria Bucerdea Grânoasă.

Valoarea investiției este de 824.486 de lei, fără TVA.

Perioada de implementare previzionată pentru proiect este de 120 de zile.

Retehnologizarea stației de epurare este necesară pentru atingerea parametrilor proiectați. Astfel se va asigura încadrarea apei epurate în limitele prevăzute în normativul NTPA 001/2002.

Stația de epurare are o capacitate de 406,94 metri cubi/zi.

În acest moment stația de epurare nu funcționează corespunzător, iar parametrii de ieșire a apei epurate din stație nu se încadrează în limitele impuse de NTPA 001/2002. Acest fapt se datorează mai multor motive, și anume:

-uzuri și defecte care au scos din funcțiune unele utilaje (sită rotativă, mixer bazin anoxic);

-execuția necorespunzătoare pentru partea de decantoare și recirculare nămol (decantoarele nu au cilindru de liniștire și deversor, pompele aer lift de recirculare și de nămol în exces nu sunt executate corespunzător, la fel și traseele de recirculare nămol);

-trasee electrice executate necorespunzător (cutii de distribuție montate în bazine deasupra apei);

-în stația de pompare de la intrare, din cauaza montajului defectuos, accesul la pompe pentru intervenție se face greoi, ghidajele executate din țeavă zincata au ruginit.

Pentru aducerea stației de epurare la parametrii proiectați se propun următoarele lucrări:

1. Stația de pompare

-înlocuirea sistemului de ghidare pompe cu țeavă din inox;

-repoziționarea sistemului de ghidare pe capacul stației de pompare (în decuparea 600×1000 mm) asfel încât accesul la pompe să se facă ușor;

*montare lanț din inox pentru extragerea pompelor;

*se va monta o sită mecanică rotativă noua între stația de pompare și separatorul de grăsimi și nisip cu rolul de reținere a solidelor fine (dimensiunea fantelor 5 mm);

*se va confecționa un suport nou pentru sită și se vor reface traseele de legătură.

2. Treapta bilogică anoxică

-se va înlocui mixerul defect cu unul nou;

3. Decantor secundar

-în fiecare decantor secundar se vor monta:

*Cilindru central inox Ø500×2000

*Deversor inox

*2 pompe aer lift

Pompele aer lift în număr de 6 bucăți se vor monta câte 2 în fiecare decantor, în cilindrul central – o bucată pentru recirculare nămol și o bucată pentru nămol în exces, respectiv câte o bucată în bazinele de aerare pentru recircularea internă a nămolului. Acționarea pompelor aer lift se va face cu aer preluat din traseul rețelei de aerare, iar acționarea pompelor va fi comandată de electroventilele montate pe conducta de alimentare.

Traseele de recirculare nămol și de nămol în exces se vor executa din țeavă de inox cu diametrul 114. Conducta de recirculare nămol va prelua nămolul de la pompele aer lift de recirculare externă din decantoare și de recirculare internă din bazinele de aerare și îl va transfera în bazinul anoxic.

Conducta de nămol în exces va prelua nămolul de la pompele aer lift de nămol în exces din decantoare și îl va transfera în bazinul de nămol.

5. Instalația electrică

Se va reface tabloul de automatizare după noua tehnologie.

Soft automatizare.

Se vor reface traseele electrice.

Se va instala sistemul SCADA.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI