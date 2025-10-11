Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect
Direcția Județeană de Mediu Alba a luat decizia etapei de încadrare, cu evaluarea impactului asupra mediului și cu evaluarea impactului asupra cursurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Retehnologizare stație de epurare ape uzate în comuna Bucerdea Grânoasă”, implementat de Primăria Bucerdea Grânoasă.
Valoarea investiției este de 824.486 de lei, fără TVA.
Perioada de implementare previzionată pentru proiect este de 120 de zile.
Citește și: Peste 800.000 de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: În ce stadiu este proiectul
Retehnologizarea stației de epurare este necesară pentru atingerea parametrilor proiectați. Astfel se va asigura încadrarea apei epurate în limitele prevăzute în normativul NTPA 001/2002.
Stația de epurare are o capacitate de 406,94 metri cubi/zi.
În acest moment stația de epurare nu funcționează corespunzător, iar parametrii de ieșire a apei epurate din stație nu se încadrează în limitele impuse de NTPA 001/2002. Acest fapt se datorează mai multor motive, și anume:
-uzuri și defecte care au scos din funcțiune unele utilaje (sită rotativă, mixer bazin anoxic);
-execuția necorespunzătoare pentru partea de decantoare și recirculare nămol (decantoarele nu au cilindru de liniștire și deversor, pompele aer lift de recirculare și de nămol în exces nu sunt executate corespunzător, la fel și traseele de recirculare nămol);
-trasee electrice executate necorespunzător (cutii de distribuție montate în bazine deasupra apei);
-în stația de pompare de la intrare, din cauaza montajului defectuos, accesul la pompe pentru intervenție se face greoi, ghidajele executate din țeavă zincata au ruginit.
Pentru aducerea stației de epurare la parametrii proiectați se propun următoarele lucrări:
1. Stația de pompare
-înlocuirea sistemului de ghidare pompe cu țeavă din inox;
-repoziționarea sistemului de ghidare pe capacul stației de pompare (în decuparea 600×1000 mm) asfel încât accesul la pompe să se facă ușor;
*montare lanț din inox pentru extragerea pompelor;
*se va monta o sită mecanică rotativă noua între stația de pompare și separatorul de grăsimi și nisip cu rolul de reținere a solidelor fine (dimensiunea fantelor 5 mm);
*se va confecționa un suport nou pentru sită și se vor reface traseele de legătură.
2. Treapta bilogică anoxică
-se va înlocui mixerul defect cu unul nou;
3. Decantor secundar
-în fiecare decantor secundar se vor monta:
*Cilindru central inox Ø500×2000
*Deversor inox
*2 pompe aer lift
Pompele aer lift în număr de 6 bucăți se vor monta câte 2 în fiecare decantor, în cilindrul central – o bucată pentru recirculare nămol și o bucată pentru nămol în exces, respectiv câte o bucată în bazinele de aerare pentru recircularea internă a nămolului. Acționarea pompelor aer lift se va face cu aer preluat din traseul rețelei de aerare, iar acționarea pompelor va fi comandată de electroventilele montate pe conducta de alimentare.
Traseele de recirculare nămol și de nămol în exces se vor executa din țeavă de inox cu diametrul 114. Conducta de recirculare nămol va prelua nămolul de la pompele aer lift de recirculare externă din decantoare și de recirculare internă din bazinele de aerare și îl va transfera în bazinul anoxic.
Conducta de nămol în exces va prelua nămolul de la pompele aer lift de nămol în exces din decantoare și îl va transfera în bazinul de nămol.
5. Instalația electrică
Se va reface tabloul de automatizare după noua tehnologie.
Soft automatizare.
Se vor reface traseele electrice.
Se va instala sistemul SCADA.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea
Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea Echipajul Salvamont Alba de la punctul de lucru Rimetea a intervenit pentru acordarea primului ajutor unei tinere de 25 de ani, care a suferit o entorsă de genunchi în timpul coborârii de pe Piatra Secuiului. Citește […]
FOTO | Participarea la ultramaratonul Autism 24 H 2025 își arată roadele: La Alba Iulia, echipa formată de Asociația „Different, Not Less” a făcut donații Asociației „Iochebed” și unui centru specializat în terapia ABA. Ce urmează
Participarea la ultramaratonul Autism 24 H 2025 își arată roadele: La Alba Iulia, echipa formată de Asociația „Different, Not Less” a făcut donații Asociației „Iochebed” și unui centru specializat în terapia ABA Participarea la ediția 2025 a ultramaratonului Autism 24 H își arată roadele. La Alba Iulia, Asociația „Different, Not Less” a făcut o donații […]
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute IPJ Alba a desfășurat, la data de 10 octombrie 2025, o acțiune rutieră pe DN 74A – DN 75 pentru combaterea excesului de viteză și creșterea siguranței în trafic. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. SUMA totală
Contractul pentru finanțarea Autostrăzii Sibiu-Pitești a fost semnat de Ministrul Finanțelor. Care este SUMA totală Miercuri, 8 octombrie, a fost...
ANSVSA oprește controalele în gospodăriile cu animale. Lipsa fondurilor blochează activitatea veterinară la nivel național
ANSVSA va suspenda controalele în gospodăriile cu animale din cauza lipsei de fonduri Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța...
Știrea Zilei
VIDEO | Peste 500 de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic
Sute de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona...
Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice
Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice Ion Dumitrel,...
Curier Județean
FOTO | Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea
Tânără de 25 de ani, rănită într-o drumeție pe Piatra Secuiului. Intervine echipa Salvamont Alba, punctul de lucru Rimetea Echipajul...
Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect din partea Direcției Județene de Mediu Alba
Aproape un milion de lei pentru retehnologizarea stației de epurare din Bucerdea Grânoasă: Undă verde pentru proiect Direcția Județeană de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...