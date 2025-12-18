Aproape 400 de milioane de euro din Fondul de rezervă bugetară pentru plata serviciilor medicale şi a medicamentelor

Casa Naţională Asigurări de Sănătate (CNAS) va putea plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi, în urma suplimentării Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară, a declarat, joi, preşedintele instituţiei, Horaţiu-Remus Moldovan.

Casa Naţională Asigurări de Sănătate (CNAS) își va permite să plătească toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi deoarece Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a fost suplimentat cu 1,9 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară, potrivit lui Horaţiu-Remus Moldovan, preşedintele instituţiei, potrivit Antena 3 CNN.

,,Decizia premierului Ilie Bolojan de a aloca aproape 2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) reprezintă o nouă dovadă de responsabilitate faţă de nevoile acute ale sistemului public de sănătate. Din această sumă, 964 milioane lei sunt direcţionaţi către cheltuieli medicale – bunuri şi servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaş pentru CNAS, pentru că putem plăti toate medicamentele, cu şi fără contribuţie personală, şi toate serviciile medicale la zi”, a afirmat preşedintele CNAS, conform unui comunicat de presă.

Potrivit acestuia, totodată, suma de un miliard de lei va fi utilizată pentru acoperirea deficitului generat de aplicarea prevederilor legale privind concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

,,Aceasta este garanţia că angajatorii care au plătit concediile medicale din fonduri proprii vor primi decontarea sumelor respective. Vom ajunge astfel, în ceea ce priveşte plata concediilor medicale, de la o întârziere de trei ani (la nivelul anului trecut) la aproximativ şase luni”, a declarat şeful CNAS.

În opinia sa, alocarea directă din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului contribuie la stabilitatea funcționării sistemului public de sănătate, generând beneficii concrete pentru pacienți, personalul medical și spitale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI