Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE Curcubăta
Aproape 4 milioane de euro pentru mentenanța a cinci turbine eoliene din Munții Apuseni: Contract pe 5 ani pentru CEE Curcubăta
Un contract cu o valoare estimată de aproape 20 de milioane de lei (echivalentul a aproximativ 4 milioane de euro), fără TVA, este pus în joc pentru asigurarea serviciilor de monitorizare și mentenanță a turbinelor eoliene din cadrul CEE Curcubăta, unul dintre cele mai dificile obiective energetice de exploatat din România, amplasat în zona montană a Munților Apuseni.
Procedura de achiziție vizează servicii complete de monitorizare, mentenanță preventivă și corectivă, cu garantarea disponibilității pentru cele cinci turbine eoliene de tip Vestas V90 – 3,0 MW, care formează parcul eolian cu o putere instalată totală de 15 MW.
Valoarea estimată a contractului se ridică la 19,89 milioane de lei (fără TVA), pentru o perioadă de aproximativ 5 ani. Practic, costul mediu anual al serviciilor de întreținere ajunge la aproape 4 milioane de lei, ceea ce reflectă atât complexitatea echipamentelor, cât și condițiile dificile în care acestea trebuie exploatate.
Prestatorul desemnat va avea responsabilitatea de a asigura supravegherea permanentă a turbinelor, analiza alarmelor și a parametrilor de funcționare, realizarea reviziilor periodice conform standardelor producătorului, înlocuirea componentelor uzate și intervențiile rapide în cazul apariției unor avarii.
Una dintre cele mai importante obligații contractuale este garantarea unui nivel de disponibilitate tehnică a instalațiilor. Cu alte cuvinte, firma care va câștiga contractul nu va efectua doar lucrări de întreținere, ci va trebui să asigure menținerea turbinelor în stare de funcționare, în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți prin contract.
Miza este cu atât mai mare cu cât parcul eolian este amplasat la altitudini de peste 1.500 de metri, iar accesul la turbine se realizează printr-un drum montan de aproximativ 11 kilometri. Condițiile meteorologice severe, în special în sezonul rece, transformă operațiunile de mentenanță într-o provocare tehnică și logistică.
Contractul reprezintă una dintre cele mai importante achiziții din domeniul mentenanței infrastructurii eoliene derulate în această perioadă, având ca obiect menținerea în exploatare a unui activ energetic strategic din zona Munților Apuseni.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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