Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026: „Rămânem la datorie 24/7!”

Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026

Luna ianuarie a însemnat un efort continuu pentru salvatorii de la ISU Alba.

Aceștia au executat nu mai puțin de 1.360 de misiuni în 31 de zile.

Au fost 32 de misiuni pentru stingerea unor incendii, 833 intervenții SMURD, 24 de intervenții la fenomene meteo/hidro și 471 de alte tipuri de misiuni (asigurare măsuri la accidente utiere, salvări animale, asistență persoane, recunoașteri în teren etc.).

„Am fost acolo unde a fost nevoie de noi, indiferent de oră sau de condițiile meteo.

Mulțumim pentru încredere! Rămânem la datorie 24/7”, au transmis, luni, 2 februarie 2026, reprezentanții ISU Alba.

sursa text: ISU Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

