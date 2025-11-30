Aplicația destinată „micii recalculări”, încă în faza de testare, la Bucureşti: Peste 3.300 de cereri de recalculare a drepturilor de pensie, înregistrate în Alba anul acesta

În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Alba, prefectul Nicolae Albu a solicitat conducerii Casei Județene de Pensii Alba detalii privind măsurile manageriale concrete adoptate pentru reducerea timpului de așteptare al cetățenilor care depun cereri de calculare sau recalculare a pensiilor.

Reprezentanta instituţiei, Mirela Goronea, directorul executiv adjunct, a susţinut că se depun toate eforturile necesare pentru eficientizarea activității, dar că persistă anumite dificultăți la nivelul programelor informatice naționale. Ea a menționat că, de exemplu, aplicația destinată „micii recalculări” se află încă în faza de testare. Mirela Goronea a adăugat că instituţia a întreprins demersuri către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru remedierea problemelor tehnice și îmbunătățirea funcționalității softului utilizat.

În altă ordine de idei, directoarea a precizat că, la data de 30 septembrie, se aflau în evidență un număr de 86.049 beneficiari, din care 84.605 pensionari din sectorul de stat: 67.641 pensionari beneficiari ai pensiilor pentru limită de vârstă;1.874 pensionari beneficiari ai pensiilor anticipate şi anticipate parţiale; 6.770 pensionari beneficiari ai pensiilor de invaliditate; 8.320 pensionari urmaşi;1.252 pensionari din sectorul agricol; 183 veterani de război;7 pensionari IOVR; 2 ajutor social.

În cursul anului au fost soluționate 6.814 cereri, din care 3.443 cereri noi de înscriere la pensie şi 3.371 cereri de recalculare a drepturilor de pensie.

Activitatea de plăți prestații s-a concretizat în punerea în plată a pensiilor de asigurări sociale, a pensiilor de urmaș, care a au avut drept cauză accidente de muncă, a indemnizațiilor prevăzute prin legi speciale, a dosarelor de recalculare, treceri la limită de vârstă, schimbări de grad invaliditate, ca urmare a deciziilor emise de către serviciul stabiliri prestații, precum și întocmirea și actualizarea fișelor de evidență a drepturilor pensionarilor cu toate modificările intervenite în timp privind cuantumul drepturilor, date de identificare, modalitate de plată, drepturi neachitate, reordonanțări, rețineri, suspendări, sistări popriri, transferuri.

Totodată s-a acordat o importanță deosebită verificarii situațiilor întocmite de către CNPP prin direcțiile de specialitate cu referire la persoanele decedate, pensii duble sau CNP-uri eronate, luând cu celeritate măsurile legale ce se impun.

Au fost efectuate și preluate în sistemul informatic aproximativ 30.470 de tranzacții.

Mirela Goronea a mai spus că, în perioada ianuarie-septembrie, au fost achitate un număr de 2.781 ajutoare de deces în valoare de 22.843.921 de lei.

Pentru beneficiarii de reduceri pe transportul auto, conform Ordinului MMSF nr. 97/ 2003, care au efectuat călătorii prin firmele de transport, s-a achitat contravaloarea acestora, în sumă totală de 55.173 de lei. De această facilitate beneficiază persoanele care primesc drepturi conform art. 6 alin. 2, lit. c din Decret-Lege 118/1990 și art. 5, lit. c, din Legea nr. 189/ 2000.

Urmare emiterii deciziilor de modificare a drepturilor de pensie obținute conform sentințelor judecătorești, au fost comunicate la plată un număr de 1.269 dosare cu sentințe la care s-au calculat dobânzi și inflație, ceea ce a necesitat mult mai mult timp pentru finalizarea unui dosar.

De asemenea, în perioada amintită, s-au efectuat un număr de 4.818 plăți manuale, prin mandat poștal sau ordin de plată, iar prin program informatic, lunar, 480 dosare.

