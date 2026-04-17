Aplicația de verificare a vârstei pentru protecția minorilor pe Internet urmează să fie lansată în curând. Ursula von der Leyen: „Unul din șase copii este hărțuit online”

Uniunea Europeană face un nou pas pentru protejarea copiilor în mediul online, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că aplicația europeană de verificare a vârstei este pregătită din punct de vedere tehnic și urmează să fie lansată în curând pentru cetățeni.

Măsura face parte dintr-un demers mai amplu al Uniunii Europene de a crea un mediu digital mai sigur pentru minori, în contextul creșterii expunerii acestora la conținut dăunător, hărțuire online și materiale ilegale.

Potrivit datelor prezentate la nivel european, situația din mediul digital este considerată îngrijorătoare.

„Unul din șase copii este hărțuit online, iar unul din opt devine, la rândul său, agresor”, a arătat Comisia Europeană.

„Acest mediu nu aduce beneficii minților tinere în curs de dezvoltare”, a subliniat Ursula von der Leyen, criticând modul în care platformele de socializare sunt concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp, prin conținut personalizat și mecanisme de tip „scroll infinit”, potrivit Adevărul.

Noua aplicație de verificare a vârstei va putea fi utilizată pe telefoane, tablete și computere și este gândită ca un instrument anonim, fără stocarea datelor personale.

„Europa oferă o soluție gratuită și ușor de utilizat, care ne poate proteja copiii de conținutul dăunător și ilegal”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Utilizatorii vor putea descărca aplicația și își vor confirma vârsta prin documente de identitate, precum pașaportul sau cartea de identitate, fără a furniza alte informații sensibile platformelor online.

„Aplicația respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume”, a precizat von der Leyen.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI