Aplicația de verificare a vârstei pentru protecția minorilor pe Internet urmează să fie lansată în curând. Ursula von der Leyen: „Unul din șase copii este hărțuit online”
Aplicația de verificare a vârstei pentru protecția minorilor pe Internet urmează să fie lansată în curând. Ursula von der Leyen: „Unul din șase copii este hărțuit online”
Uniunea Europeană face un nou pas pentru protejarea copiilor în mediul online, după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că aplicația europeană de verificare a vârstei este pregătită din punct de vedere tehnic și urmează să fie lansată în curând pentru cetățeni.
Măsura face parte dintr-un demers mai amplu al Uniunii Europene de a crea un mediu digital mai sigur pentru minori, în contextul creșterii expunerii acestora la conținut dăunător, hărțuire online și materiale ilegale.
Potrivit datelor prezentate la nivel european, situația din mediul digital este considerată îngrijorătoare.
„Unul din șase copii este hărțuit online, iar unul din opt devine, la rândul său, agresor”, a arătat Comisia Europeană.
„Acest mediu nu aduce beneficii minților tinere în curs de dezvoltare”, a subliniat Ursula von der Leyen, criticând modul în care platformele de socializare sunt concepute pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp, prin conținut personalizat și mecanisme de tip „scroll infinit”, potrivit Adevărul.
Noua aplicație de verificare a vârstei va putea fi utilizată pe telefoane, tablete și computere și este gândită ca un instrument anonim, fără stocarea datelor personale.
„Europa oferă o soluție gratuită și ușor de utilizat, care ne poate proteja copiii de conținutul dăunător și ilegal”, a declarat șefa Comisiei Europene.
Utilizatorii vor putea descărca aplicația și își vor confirma vârsta prin documente de identitate, precum pașaportul sau cartea de identitate, fără a furniza alte informații sensibile platformelor online.
„Aplicația respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume”, a precizat von der Leyen.
Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei
Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei 12.700 de carduri educaționale vor fi încărcate cu suma de 500 de lei fiecare, prin programul guvernamental dedicat sprijinirii copiilor din medii vulnerabile în 2026. Banii sunt destinați acoperirii unor cheltuieli esențiale pentru școală, precum rechizite, haine […]
VIDEO | Nicușor Dan, despre lipsa sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu: ,,Cred că a fost un eveniment emoționant”
Nicușor Dan, despre lipsa sa de la catafalcul lui Mircea Lucescu: ,,Cred că a fost un eveniment emoționant” Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de ce nu a fost prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu, însă a evitat să ofere un răspuns. În schimb, șeful statului a vorbit despre pasiunea sa pentru fotbal, precizând că […]
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe centura Vâlcele-Apahida: Un motociclist și-a pierdut viața în mod trgic
FOTO | ACCIDENT rutier MORTAL pe centura Vâlcele-Apahida: Motociclist decedat într-un accident în care a fost implicat doar el Un accident rutier grav a avut loc astăzi, 16 aprilie 2026, în județul Cluj, pe centura Vâlcele-Apahida, în apropierea localității Pata. În tragicul eveniment rutier a fost implicat doar motociclistul. Din nefericire, salvatorii ajunși la fața […]
Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei
Carduri educaționale 2026: Când vor fi încărcate cele peste 12.000 de carduri cu suma de 500 de lei 12.700 de...
Aplicația de verificare a vârstei pentru protecția minorilor pe Internet urmează să fie lansată în curând. Ursula von der Leyen: „Unul din șase copii este hărțuit online”
Aplicația de verificare a vârstei pentru protecția minorilor pe Internet urmează să fie lansată în curând. Ursula von der Leyen: ...
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor
La Sebeș vor fi interzise jocurile de noroc: Ce spune primarul Dorin Nistor după o întâlnire consultativă cu reprezentanții firmelor...
Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a
Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în...
VIDEO | Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este loc de îmbunătățire și pentru condițiile de muncă”
Tensiunile continuă între angajații Fabricii de Arme Cugir și conducere. Ministrul Economiei: „Nu sunt cei mai bine plătiți muncitori. Este...
VIDEO | La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format din cinci preoți”
La un pas de accident: Șofer „kamikaze”, surprins în Aiud. „Această intersecție ar trebui sfințită de minimum un sobor format...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat
Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului și lui Hristos Cel Înviat Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului, este prăznuită anul...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...