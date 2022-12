Aplicația creată de Casa de Pensii pentru a veni în ajutorul românilor. Cum poți afla când te vei pensiona anticipat parțial sau pentru limită de vârstă

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 decembrie 2022. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 4 decembrie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Absolvent, cu diplomă, al învățământului obligatoriu(minim 10 clase), cu calificarea în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile sau absolvent de liceu, cu atestat profesional în domenii: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, cu sau fără diplomă de bacalaureat;

-Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani;

-Domiciliul stabil in localitatea Cetatea de Baltă;

-Deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

-Deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitară și de gaze naturale;

-Deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații în construcții;

-Deprinderi și abilități practice în mentenanța insațională electrice de joasă și medie tensiune;

-Deprinderi și abilități întreținerea spațiilor verzi;

-Permis conducere autovehicole: categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 decembrie 2022, ora 14.30: termenul limită de depunere a dosarelor;

21 decembrie 2022, ora 11.00: proba practică;

28 decembrie 2022, ora 11.30: proba interviu (test oral).

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Poștei nr. 18, judeţul Alba, telefon/fax: 0258/886.114, mobil: 0748/108.659, email: [email protected]

*Școala Gimnazială Doștat, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de muncitor de întreţinere – 0,5 normă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 decembrie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

15 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

16 decembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Doștat, cu sediul în Doștat, str. Principală, nr. 235, Județul Alba, telefon 0258/764.601, sau 0767/801.550.

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 16, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Nivelul studiilor: studii

-Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

-Curs de igienă efectuat valabil

-Abilități de lucru în echipă

-Răspunde de inventarul încredințat

-Disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi

-Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere

-Condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-13 decembrie 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-20 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

-20 decembrie 2022, ora 11.00: proba practică;

-20 decembrie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 143, Alba lulia, județul Alba şi la telefon: 0731/308.639, e-mail [email protected]

*Școala Gimnazială „Decebal”, localitatea Cricău, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de șofer pentru transportul elevilor și preșcolarilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii: minim 10 clase;

-minim 1 an vechime transport persoane;

-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-are capacitate deplină de exercițiu;

-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

-disponibilitate program flexibil/ disponibilitate de a lucra peste program sau în zilele de repaus săptămânal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-15 decembrie 2022, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-22 noiembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

-27 noiembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială „Decebal”, localitatea Cricău, strada Principală, nr. 319, Județul Alba, telefon: 0258/845.105.

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 13, Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-disponibilitatea de a lucra in schimburi, 6-14, 8-16, 10-18

-studii : generale sau medii

-vechime: cel puțin 1 an

-cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs

-să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie.

-să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie

-abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine

-disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-13 decembrie 2022, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-20 decembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;

-20 decembrie 2022, ora 10.30: proba practică;

-20 decembrie 2022, ora 13.00: proba practică.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13, Str. Energiei nr. 21, Alba lulia, județul Alba şi la telefon: 0258/820.057, e-mail [email protected]

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, pe perioada de implementare a proiectului, a funcției contractuale de execuţie vacante, de consilier școală după școală – cod COR 263412 – Unitatea de Management a proiectului „O nouă viață în „LUMEA NOUĂ” – Alba Iulia”. Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de consilier școală după școală, este de 2 ore/zi, respectiv 10 ore/săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): sociologie sau psihologie și științe comportamentale;

-Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-05 decembrie 2022 : termenul limită de depunere a dosarelor;

-14 decembrie 2022, ora 11.00: proba scrisă.

-ora si data interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, județul Alba, telefon 0372/586.473.

*Grădinița cu Program Prelungit ,,Primii Pași”, Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de secretar – 0,25 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Nivel studii- studii superioare, cu diplomă de licență;

-Vechime minimă în domeniul resurselor umane-1 an;

-Cunoștințe privind managementul resurselor umane;

-Cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității:REVISAL,SIIIR;

-Cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

-Noțiuni de comunicare și relații publice;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-13 decembrie 2022, între ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-20 decembrie 2022, ora 10.00: proba practică;

-22 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița cu Program Prelungit ,,Primii Pași”, Aiud, str. Sergent Hațegan, nr. 3, județul Alba, Tel./Fax: +40 258 861465, e-mail: [email protected]

*Primăria Comunei Râmeț, judeţul Alba, organizează concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de asistent medical comunitar debutant, la Compartimentul Asistență Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii postliceale, absolvite cu diplomă, specializarea în asistent medical generalist;

-certificat de membru și adeverința pentru participare la concurs (valabilă 30 de zile de la data emiterii) eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

-permis conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-09 decembrie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-16 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

-19 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Râmeț, str. Principală, nr.1, judeţul Alba, telefon: 0258/880.026.

*Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar debutant – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-Studii de specialitate: superioare (administrație publică, economice)

-Perfecționări (specializări): nu se solicită

-Cunoştinţe avansate de utilizare și operare PC ( Excel, Word, Internet, poștă electronică, baze de date)

-Limba engleză: nivel mediu

-Abilități, calități și aptitudini necesare: foarte bune abilități de comunicare în limba română, capacitate de integrare în colectiv, munca în echipă, seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate

-Cerințe specifice: nu se solicită

-Vechime: nu se solicită

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-08 decembrie 2022, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-19 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

-21 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258.731.217.

*Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-studii medii (liceale, cu diplomă de bacalaureat)

-vechime în muncă, minimum 1 an;

-abilități de comunicare și relații publice.

-vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniți);

-capacitate deplină de exercițiu

-abilități de lucru în echipă

-disponibilitate la program flexibil

-răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat

-răspunde de inventarul încredințat

-știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie

-efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului

-efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru

-cunoștințe de legislație specifice locului de muncă

-cunoștințe în domeniul Sănătății Securității în Muncă și PSI

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-06 decembrie 2022, între ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-14 decembrie 2022, ora 12.00: proba practică;

-19 decembrie 2022, ora 12.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Colegiul Național „Titu Maiorescu”, Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 10, județul Alba, telefon 0258/861.946.

*Biblioteca Națională a României, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată de 36 luni, a funcțiilor contractuale de execuție, respectiv 1 post de conducere, vacante/temporar vacante, astfel:

Denumirea posturilor de execuție vacante: câte 1 post vacant din următoarele:

-Referent de specialitate S II , Cod COR 242314,

-Referent de specialitate S III , Cod COR 235901;

-Economist SIA , Cod COR 243201;

-Muncitor calificat I (mecanic auto) atribuții șofer Cod COR 723103,

-Redactor S I Cod COR 264211,

-Conservator S IA (investigații fizico-chimice și biologice) Cod COR 262102,

-Conservator M I Cod COR 441508,

-Bibliotecar M II Cod COR 441101,

-Portar filiala din Alba Iulia Cod COR 962909,

-Analist S I Cod COR 251201,

-Director (tehnic) grad II Cod COR 112024;

-4 posturi Bibliotecar S II, Cod COR 262202 .

Denumirea postului de execuție temporar vacant:

-Referent de specialitate S II SSM , Cod COR 226302, pe perioada determinată de 36 de luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Pentru posturile vacante:

-18 noiembrie 2022 – 06 decembrie 2022, între orele 08.00 și 16.30: perioada cu data limită de depunere a dosarelor;

Pentru postul temporar vacant:

-25 noiembrie 2022 – 06 decembrie 2022, între orele 08.00 și 16.30: perioada cu data limită de depunere a dosarelor;

-13 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă/practică (după caz);

-19 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Biblioteca Națională a României, București, Bd. Unirii 22, sectorul 3, telefon: 021/315.90.57, 021/314.24.34, int. 1027, 1036 și 1025.

*Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan”, Galda de Jos, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-nivel studii: școală profesională, studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau fără diplomă de bacalaureat;

-curs de igienă absolvit;

-domiciliul stabil în comuna Galda de Jos;

-nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-06 decembrie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-14 decembrie 2022, ora 11.00: proba scrisă;

-16 decembrie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan”, Galda de Jos nr. 247, județul Alba, telefon 0258/846.123.

*Primăria Municipiului Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, la Biroul Integrare Europeană, după cum urmează:

-expert, gradul debutant, studii S;

-referent, treapta II, studii M

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

expert, gradul debutant, studii S:

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință științe economice;

referent, treapta II, studii M:

studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în muncă: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 decembrie 2022, inclusiv: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

14 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă – Piața 1848 nr. 16;

data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Blaj, județul Alba, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon: 0258/710.110; fax 0258/710.014, mobil: 0766/396.539.

*Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de administrator în cadrul Compartimentului administrativ al serviciului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

-nivelul studiilor: studii medii;

-vechime în muncă: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-05 decembrie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

-13 decembrie 2022, ora 10.00: proba scrisă;

-15 decembrie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Av. Iancu nr. 5, județul Alba, telefon 0744/395.773.