Apelul unui cetățean din Alba Iulia, în contextul închiderii școlilor: ,,Ce fac elevii rromi care nu au laptopuri, tablete, telefoane performante sau chiar acces la internet?”

Un cetățean al orașului Alba Iulia a postat pe o rețea de socializare un mesaj adresat autorităților, în care descrie una dintre problemele care au survenit odată cu închiderea școlilor, și anume, ce se întâmplă cu copiii care nu au posibilități financiare sau mijloace pentru participarea la orele online.

,, Bună ziua dragi prieteni!

Daca tot suntem în „Alertă extremă” in Alba Iulia si s-au inchis scolile, ce fac elevii romi si altii care nu au laptopuri, tablete, telefoane performante sau chiar acces la internet? Pierd o luna/un an de scoala? Sa nu mai zic de a intra pe ZOOM sau bluejeans sau ce folosesc scolile in aceasta perioada.

Cine atentioneaza MEC, Guvernul, Primaria, cu privire la aceasta problema??

Iar rromii vor fi cei aratati cu degetul ca NU VREAU LA SCOALA si NU MERG LA SCOALA??

Offf Românie,Românie…!” A fost mesajul transmis de către cetățean pe rețeaua de socializare.