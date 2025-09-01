APEL pentru ajutorarea fraților Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator
APEL pentru ajutorarea fraților Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator
Primarul comunei Întregalde, Victoria Moga, a lansat, luni, 1 septembrie 2025, un apel public pentru ajutoarea fraților Petru și Vasile Man din Popești. Casa le-a fost distrusă celor 2 frați, ultimii locuitori ai cătunului amintit, de un incendiu devastator.
„Ne ridicăm ridicându-i pe alții! Pntru ei: frații Man Petru și Vasile.
Sâmbătă seara, un incendiu devastator a mistuit complet casa singurilor locuitori din satul Popești, un cătun izolat din comuna Întregalde, a doi frați, lăsându-i fără un acoperiș deasupra capului, fără haine, fără bunuri, fără siguranța zilei de mâine.
Tot ce au construit în ani de muncă s-a transformat în cenușă într-o singura seară.
Acum, au nevoie de sprijinul nostru – al comunității care nu întoarce spatele în fața necazului. Orice ajutor contează:
– alimente neperisabile
– haine și încălțăminte
– materiale de construcție
– sprijin financiar
„Pentru donații în bunuri sau pentru detalii legate de nevoile urgente, îi puteți contacta la nr. de telefon: (0761) 022 946
Toți pentru Întregalde, să le arătăm acestor oameni, că nu sunt singuri”, a transmis primarul comunei Întregalde, Victoria Moga.
