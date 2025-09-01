Rămâi conectat

Curier Județean

APEL pentru ajutorarea fraților Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

APEL pentru ajutorarea fraților Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator

Primarul comunei Întregalde, Victoria Moga, a lansat, luni, 1 septembrie 2025, un apel public pentru ajutoarea fraților Petru și Vasile Man din Popești. Casa le-a fost distrusă celor 2 frați, ultimii locuitori ai cătunului amintit, de un incendiu devastator. 

Citește și: INCENDIU în satul Popești: O locuință a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Întregalde

Apulum Agraria 2025

„Ne ridicăm ridicându-i pe alții! Pntru ei: frații Man Petru și Vasile.

Sâmbătă seara, un incendiu devastator a mistuit complet casa singurilor locuitori din satul Popești, un cătun izolat din comuna Întregalde, a doi frați, lăsându-i fără un acoperiș deasupra capului, fără haine, fără bunuri, fără siguranța zilei de mâine.

Tot ce au construit în ani de muncă s-a transformat în cenușă într-o singura seară.

Acum, au nevoie de sprijinul nostru – al comunității care nu întoarce spatele în fața necazului. Orice ajutor contează:

– alimente neperisabile

– haine și încălțăminte

– materiale de construcție

– sprijin financiar

„Pentru donații în bunuri sau pentru detalii legate de nevoile urgente, îi puteți contacta la nr. de telefon: (0761) 022 946
Toți pentru Întregalde, să le arătăm acestor oameni, că nu sunt singuri”, a transmis primarul comunei Întregalde, Victoria Moga.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Un nou traseu turistic, în curând, în Alba: De unde pornește și unde duce ,,Potecul lui Moș Gheorghe”

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

1 septembrie 2025

De

Un nou traseu turistic, în curând, în Alba Sâmbătă, 16 august 2025, în Vârtoape, la casa în care s-a născut și a crescut Sfântul Gheorghe Pelerinul (1846-1916), au avut loc un parastas de pomenire și sfințirea mormântului nou amenajat al soției acestuia, Pelaghia Lazăr (1850-1941), au anunțat reprezentanții Căminului Cultural Șugag. Tot cu această ocazie […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

1 septembrie 2025

De

Au început lucrările de edificare a celei de-a doua creșe din Blaj: Va putea găzdui 40 de copii La Lunca Ciufudului, aproape de intrarea în Tiur, au început lucrările la noua creșă din municipiul Blaj. Anunțul a fost făcut, luni, 1 septembrie 2025, de primarul Gheorghe Valentin Rotar. „Este o lucrare de peste 12 milioane […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu: Măsurători suplimentare privind calitatea aerului

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

1 septembrie 2025

De

Autolaboratorul Direcției de Mediu Sibiu adus de urgență la Sebeș după explozia urmată de incendiu Direcția Județeană de Mediu Alba a efectuat, luni, 1 septembrie 2025, în intervalul orar 08.35-09.35, determinări indicative privind concentrațiile de poluanți din atmosferă în municipiul Sebeș, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 46, în imediata vecinătate a platformei industriale Kronospan). Citește și: […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 ore

Economistul Radu Georgescu: „Guvernul a aprobat modificarea Codului Fiscal. Azi s-a anulat modificarea de vineri. România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ”

Economistul Radu Georgescu: „România este dovada că Albert Einstein a avut foarte mare dreptate că totul este relativ” „România este...
Actualitateacum 4 ore

Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2. Ilie Bolojan: „Aceasta este România pe care ni-o dorim?”

Guvernul și-a angajat răspunderea pe 5 proiecte din pachetul fiscal 2 Premierul Ilie Bolojan s-a prezentat în seara zilei de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

VIDEO | În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că așa e bine să ajuți. Obiceiul nu putem să-l lăsăm”

În inima pitorească a Apusenilor, la Mogoș, un localnic încă bate coasa: ”Mergeam la coasă la fân, să ajutăm, că...
Ştirea zileiacum 10 ore

VIDEO | Momentul EXPLOZIEI de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii

Momentul EXPLOZIEI devastatoare de la Kronospan Sebeș, surprins de camerele de supraveghere din interiorul fabricii: patru răniți, flăcări uriașe și...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

APEL pentru ajutorarea fraților Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator

APEL pentru ajutorarea fraților Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Primarul comunei...
Curier Județeanacum 2 ore

Un nou traseu turistic, în curând, în Alba: De unde pornește și unde duce ,,Potecul lui Moș Gheorghe”

Un nou traseu turistic, în curând, în Alba Sâmbătă, 16 august 2025, în Vârtoape, la casa în care s-a născut...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Politică Administrațieacum o zi

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%

Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 18 ore

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă

Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
Opinii - Comentariiacum 18 ore

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial

1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea