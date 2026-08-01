1-2 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
1-2 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 1-2 august 2026.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în data de 1-2 august 2026
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni
Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni Au fost obținute fondurile necesare pentru reabilitarea energetică a altor blocuri din municipiul Blaj. Este vorba de finanțări europene. „Astăzi (n.a. vineri, 31 iulie 2026) am adus încă 2,6 milioane de euro în pușculița de investiții a […]
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
31 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 31 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
31 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în zona din Alba a Munților Apuseni: Localitățile vizate
31 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în zona din Alba a Munților Apuseni: Localitățile vizate Cod Galben de vijelii, vineri, 31 iulie 2026, în zona din Alba a Munților Apuseni. Anunțul a fost făcut puțin după ora 16.00 de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea nowcasting (imediată) este valabilă în intervalul orar 16.07-17.00. Localitățile […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Val de controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și 15 firme închise temporar
Val de controale ANPC în toată țara: Amenzi de peste 3,3 milioane de lei și 15 firme închise temporar Autoritatea...
Pe ce dată se plătesc pensiile în august 2026 prin Poștă și când intră banii pe card?
Pe ce dată se plătesc pensiile în luna august 2026 prin Poștă și când intră banii pe card? Pensionarii din...
Știrea Zilei
SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri astăzi?
SONDAJ 2026: Pe cine ați vota la Primăria Alba Iulia dacă ar avea loc alegeri duminică? Dacă duminica viitoare ar...
Foto | Cod Galben de furtuni puternice în Apuseni: Vijelia de vineri după amiază a făcut pagube semnificative în comuna Ciuruleasa
Cod Galben de furtuni puternice în Apuseni: Vijelia de vineri după amiază a făcut pagube semnificative în comuna Ciuruleasa Episodul...
Curier Județean
1-2 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
1-2 august 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Foto | Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni
Municipiul Blaj atrage peste 5 milioane de euro pentru reabilitarea blocurilor: Lista imobilelor la care se va interveni Au fost...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate
PNL Alba și Ion Dumitrel majorează, din nou, tarifele la serviciile de salubritate Prețuri mai mari la salubritate! Cetățenii din...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Centrul Comunitar Integrat. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de asistent social, grad profesional principal din cadrul Direcției...
Opinii Comentarii
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial
1 august 1917: Bătălia de la Mărăști, una dintre cele mai importante victorii ale Armatei Române în Primul Război Mondial...
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții
29 iulie: Sfântul Mucenic Calinic, episcopul care a ales credința în locul vieții 29 iulie este ziua în care Biserica...