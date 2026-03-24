Aparat radiologic nou pentru Spitalul Municipal Blaj: Achiziție de 1 milion de lei în desfășurare

Spitalul Municipal Blaj a lansat, luni, 23 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unui aparat radiologic.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 988.429 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 3 aprilie 2026.

De notat că achizția include și instalare, montare, testare și instruire personal. În cadrul operațiunilor de instalare este inclusă și proiectarea și amenajarea spațiului unde va fi amplasat aparatul radiologic.

Spitalul Municipal Blaj este o unitate sanitară publică cu specific general ce are în structură 277 paturi pentru spitalizare continuă şi 16 paturi pentru spitalizare de zi. În structura spitalului funcţionează 6 secţii de spital (inclusiv cele 4 specialităţi de bază) şi 8 compartimente.

Termenul de livrare a noului aparat radiologic este de maximum 60 de zile de la data semnării contractului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI