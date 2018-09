Apa potabilă, întreruptă în circa 20 de localități din Alba, din cauza relocării unei conducte de pe traseul Autostrăzii Sebeș-Turda

Din cauza lucrarilor la autostrada Sebes-Turda (tronson I), SC APA CTTA SA ALBA anunta consumatorii ca, in data de 03.09.2018, incepand cu ora 24:00, se va efectua relocarea conductei DN 1200, in zona Paraul Iovului.

Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitati:com. Ciugud, com. Berghin, com. Ohaba,com. Santimbru(Totoi, Dumitra), Stremt, com Cricau, com Ighiu, com. Galda, com. Mihalt (Obreja, Cistei), com. Bucerdea Granoasa, com. Craciunelu de Jos, com Sincel, com. Sona, com. Valea Lunga, com. Radesti, com Miraslau, com. Unirea, Noslac, orasul Ocna Mures.

Estimam durata intreruperii la cca. 40 de ore, fapt care ar putea afecta si rezervele de apa existente in rezervoarele altor localitati.

De asemenea, la reluarea furnizarii, pot aparea local depasiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti sa procedam la purjarea apei (spalari locale), pana la incadrarea acesteia in parametrii de calitate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!

Conducerea SC APA CTTA SA Alba