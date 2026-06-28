Curier Județean

ACCIDENT în Sebeș: Vârstnică de 71 de ani, din Tulcea, lovită pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de o femeie din Cugir

Ioana Oprean

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ACCIDENT în Sebeș: Vârstnică de 71 de ani, din Tulcea, lovită pe trecerea de pietoni de o mașină condusă de o femeie din Cugir

Sâmbătă, 27 iunie 2026, în jurul orei 20.52, Poliția Municipiului Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Valea Frumoasei din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

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Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, în vârstă de 48 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism pe strada Valea Frumoasei, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 71 de ani, din municipiul Tulcea, care se afla angajată regulamentar în traversarea străzii, prin loc marcat și semnalizat corespunzător.

În urma evenimentului rutier, femeia, în vârstă de 71 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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