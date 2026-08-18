Anunț de mediu: decizie etapa de încadrare pentru actualizare PUG oraș Cugir
Anunț decizie etapa de încadrare pentru actualizare PUG oraș Cugir.
ORAȘUL CUGIR, cu sediul in str. I.L. Caragiale, nr. 1, oraș CUGIR, jud. Alba, titular a PUG „Actualizarea planului urbanistic general al orașului Cugir și al localităților Componente: Călene, Mugești, Bucuru, Bocșitura, Goașele, Fețeni, Vinerea și integrarea informațiilor de planifcare teritorială într-un sistem informatic GIS (Geographic Information System), licențiat, pentru gestionarea activității de urbanism, cu bază de date urbane și instrumentele de raportare inteligentă” – amplasat în UAT CUGIR, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare necesita evaluare de mediu si evaluare adecvata, si se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul DJM Alba str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului, Primaria orasului Cugir, din str. I.L. Caragiale, nr.1, oraș Cugir, jud. Alba, in zilele de luni-joi intre orele 09-14 iar vineri intre orele 09-13.
Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul DJM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.
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