22 august 2026 | Filmul Gabrielei Suciu, „Unde merg elefanții”, proiectat la Sebeș
22 august 2026 | Filmul Gabrielei Suciu, „Unde merg elefanții”, proiectat la Sebeș
Sâmbătă, 22 august 2026, în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, începând cu ora 19.00, va avea loc proiecția cinematografică „UNDE MERG ELEFANȚII” (România, 2023, black comedy). Numele producătoarei de filme, Gabi Suciu, originară din Sebeș, participantă la cele mai prestigioase evenimente cinematografice europene, poate fi regăsit pe genericul câtorva filme care vor fi proiectate sub cupola festivalului „Armonii în Sebeș”, care se va derula între 21 și 30 august 2026.
„Unde merg elefanţii” este un film în care nu apare niciun elefant. Este o poveste de iubire și prietenie între trei personaje aflate într-un moment greu al existenței lor. A lui Leni, o fetiță bolnavă, dar în același timp plină de viață. A lui Marcel, un tânăr cu tendințe sinucigașe fără niciun motiv sau cu toate motivele din lume. Și a Magdei, o mamă care încearcă să uite ca viața este îngrozitoare. Unde merg elefanții este o pseudomelodramă, un film puzzle pe care spectatorii sunt invitați să îl descifreze. Și este o comedie. Sau aproape o comedie.
Producător: Gabi Suciu
Regia: Gabi Virginia Sarga, Gabi Sarga, Catalin Rotaru
Distribuția: Alice Cora Mihalache, Carina Lăpuşneanu, Stefan Mihai
Durată: 115 minute
foto reprezentativă – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș (arhivă)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale
Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Sâncrai, marți, 17 august 2026. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în loc. Sâncrai. Este vorba despre un incendiu izbucnit […]
Noua societate de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența ARR pentru transportul de persoane: Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți
Noua societate de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența ARR pentru transportul de persoane: Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a transmis marți, 18 august 2026, că Societatea de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența, din partea Autorității Rutiere Române pentru transportul […]
VIDEO | Primăria Aiud a ,,pus gând rău” locuitorilor care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau comit alte contravenții: ,,Drona Poliției Locale Aiud a intrat în acțiune”
Primăria Aiud a ,,pus gând rău” locuitorilor care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau comit alte contravenții: ,,Drona Poliției Locale Aiud a intrat în acțiune” Poliția Locală Aiud folosește o dronă pentru a identifica mai ușor persoanele care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau construiesc fără autorizație, potrivit unei postări făcute de administrația […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în prima parte a anului 2027
,,Autostrada cu tuneluri” A1 Lugoj–Deva: Când vor fi străpunse cele două tuneluri de pe sectorul Margina–Holdea. Finalizarea lucrărilor, așteptată în...
Foto | Kronospan susține Școala de Vară Paulina 2026, un proiect educațional care aduce împreună peste 230 de copii, profesori și voluntari din întreaga țară
Kronospan susține Școala de Vară Paulina 2026, un proiect educațional care aduce împreună peste 230 de copii, profesori și voluntari...
Știrea Zilei
Prefectura Alba a descoperit legea elastică sau când legalitatea se oprește la poarta partidului
Prefectura Alba a descoperit legea elastică sau când legalitatea se oprește la poarta partidului Există momente în care interpretarea legii,...
Fraudă uriașă cu mașini second-hand, descoperită în Alba și în țară: Prejudiciu de 26 de milioane de lei. Ce au descoperit și stopat inspectorii ANAF
Fraudă uriașă cu mașini second-hand, descoperită în Alba și în țară: Prejudiciu de 26 de milioane de lei. Ce au...
Curier Județean
FOTO | Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale
Incendiu la o balotieră și vegetație uscată în Sâncrai: Pompierii intervin cu două autospeciale Pompierii din Aiud intervin cu două...
Noua societate de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența ARR pentru transportul de persoane: Urmează finalizarea procedurii de selecție a conducerii noii societăți
Noua societate de transport a Municipiului Alba Iulia a obținut licența ARR pentru transportul de persoane: Urmează finalizarea procedurii de...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...