22 august 2026 | Filmul Gabrielei Suciu, „Unde merg elefanții”, proiectat la Sebeș

Sâmbătă, 22 august 2026, în sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, începând cu ora 19.00, va avea loc proiecția cinematografică „UNDE MERG ELEFANȚII” (România, 2023, black comedy). Numele producătoarei de filme, Gabi Suciu, originară din Sebeș, participantă la cele mai prestigioase evenimente cinematografice europene, poate fi regăsit pe genericul câtorva filme care vor fi proiectate sub cupola festivalului „Armonii în Sebeș”, care se va derula între 21 și 30 august 2026.

„Unde merg elefanţii” este un film în care nu apare niciun elefant. Este o poveste de iubire și prietenie între trei personaje aflate într-un moment greu al existenței lor. A lui Leni, o fetiță bolnavă, dar în același timp plină de viață. A lui Marcel, un tânăr cu tendințe sinucigașe fără niciun motiv sau cu toate motivele din lume. Și a Magdei, o mamă care încearcă să uite ca viața este îngrozitoare. Unde merg elefanții este o pseudomelodramă, un film puzzle pe care spectatorii sunt invitați să îl descifreze. Și este o comedie. Sau aproape o comedie.

Producător: Gabi Suciu

Regia: Gabi Virginia Sarga, Gabi Sarga, Catalin Rotaru

Distribuția: Alice Cora Mihalache, Carina Lăpuşneanu, Stefan Mihai

Durată: 115 minute

foto reprezentativă – Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș (arhivă)

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