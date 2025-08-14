Anunț AVIZ de MEDIU AGA ADVANCE SRL STATIE DE IMBUTELIERE SI DEPOZITARE GPL, STATIE DE ALIMENTARE CU CARBURANTI, SPALATORIE AUTO, ANEXE SI AMENAJARI EXTERIOARE, localitatea Galda de Jos

Anunt public

SC AGA ADVANCE SRL, cu sediul în BUCURESTI, sectorul 3, strada Garii Catelu nr. 234-240, titular al proiectului de plan ,,PLAN URBANISTIC ZONAL – STATIE DE IMBUTELIERE SI DEPOZITARE GPL, STATIE DE ALIMENTARE CU CARBURANTI, SPALATORIE AUTO, ANEXE SI AMENAJARI EXTERIOARE, localitatea Galda de Jos, extravilan, f.n., judeţul Alba”, anunta publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la ANMAP prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu .

Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul ANMAP, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni – joi, intre orele 09-14.30 si vineri intre orele 09-13 .

Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul ANMAP, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

