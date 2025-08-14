Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Ministrul de Externe: „Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor”

Anularea alegerilor, unul dintre motivele pentru care România a fost exclusă din programul Visa Waiver

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a recunoscut că una dintre cauze ține de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

„În dreptul nostru, este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor…”, a afirmat Oana Țoiu într-un interviu recent.

După ce a realizat ce a spus, Oana Țoiu a început să se bâlbâie și a încercat să-și nuanțeze declarația. Fără succes, potrivit publicației Gândul.

„ (…) inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor… sau explicații… la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea administrației… SUA, care au contribuit la… ă… decizia de a… nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în Programul Visa Waver la acel moment”, a declarat Oana Țoiu la Euronews.

Imediat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, România a fost eliminată din evaluarea pentru Programul Visa Waiver. La momentul respectiv, s-a făcut o serie de speculații cu privire la motivul real. Oficialii români puneau decizia pe seama „detaliilor tehnice” sau a „noii politici de la Casa Albă”.

În Raportul privind respectarea drepturilor omului în România, oficialii americani scriu că anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale este o „restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”, scrie gandul.ro.

