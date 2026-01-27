Anul școlar 2026-2027 ar putea începe mai devreme. Părinții și patronatele din turism preferă varianta tradițională, cu vacanță între 15 iunie și 15 septembrie
Părinții din ROmânia care se gândesc deja să își planifice vacanța de vară sunt sfătuiți să fie prudenți înainte de a profita de ofertele early booking, mai ales pentru începutul lunii septembrie. Ministerul Educației ia în calcul ca anul școlar să înceapă mai devreme decât anul trecut, o decizie care ar putea limita opțiunile pentru concedii mai accesibile.
Ministerul Educației a transmis că decizia ca anul şcolar să înceapă pe 7 septembrie este luată în beneficiul elevilor.
Elevii de clasa a 8-a și clasa a 12-a sunt avantajați, pentru că aceștia vor termina și cursurile și examenele mult mai rapid și nu vor mai ajunge să confrunte canicula din ultimii ani, de care se tot plâng în sălile de examen. Mai mult, elevii de la clasa a 12-a, care își doresc să studieze în străinătate, își vor putea obține la timp diplomele pe care anul trecut n-au reușit să le obțină chiar atât de ușor.
Pe de altă parte, asociațiile de părinți și patronatele din turism se opun ferm datei de 7 septembrie pentru începerea școlii. Aceștia susțin că luna septembrie este preferată pentru concedii datorită tarifelor mai mici, atât pe litoralul românesc, prin programul „Litoralul pentru toți”, cât și în străinătate, unde prețurile pot fi cu până la 30% mai reduse față de cele din plin sezon.
Părinții consideră că varianta tradițională, cu vacanță între 15 iunie și 15 septembrie, ar fi mai echilibrată și amintesc faptul că, în trecut, anul școlar nu era atât de fragmentat.
Ministerul Educației precizează însă că, în acest moment, este vorba doar despre o propunere și că așteaptă sugestii din partea părinților și a altor actori implicați. O decizie finală este așteptată să fie anunțată săptămâna viitoare.
