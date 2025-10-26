Antrenorul Alexandru Pelici (CSM Unirea Alba Iulia), după înfrângerea pe „Cetate” din derby-ul cu Poli Timișoara!
CSM Unirea Alba Iulia a pierdut derby-ul Seriei 7 de pe „Cetate” cu contracandidata Poli Timișoara, scor 1-2 (1-1), ratând un examen important în lupta pentru promovare, în penultima etapă a turului eșalonului terț!
Și astfel, într-un meci de 6 puncte, Poli, pragmatică și mai lucidă, a întors scorul, a dat lovitura și a câștigat după 3 decenii pe „Cetate”.
Citește și: VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia – Poli Timișoara 1-2 (1-1)! Dezamăgire pe „Cetate”, bănățenii au dat lovitura în derby!!!
În ultima deplasare a turului dar şi cea mai importantă din sezonul regulat, la Alba Iulia, „alb-violeţii” au trecut cu brio un test semnificativ. Ştiinţa Poli s-a impus când chiar conta, reabilitându-se după înfrângerea de la Cugir, consolidându-şi locul secund și atacând fotoliul de lider. Pentru bănățeni urmează două meciuri interne cu nou promovatele din Hațeg și Șugag, iar uniriștii au parte de deplasări dificile la pretendente în play-off (Ghiroda și Cugir).
„Un meci încrâncenat între primele două echipe din serie, un meci pe care nu cred că meritam să îl pierdem. Am început foarte bine jocul, am marcat și totul era în regulă. Apoi, încet-încet, am permis adversarului să se apropie de poarta noastră și să pună presiune. Am primit două goluri foarte ușor și apoi am încercat până la sfârșit să revenim pe tabelă. Din păcate pentru noi, Poli a știut să țină de rezultat, jocul și momentele noastre de presiune au fost des întrerupte, un joc mult fragmentat. Mulțumim mult oamenilor care au venit la meci, a fost o atmosferă frumoasă, ne pare rău că nu am reușit să ne bucurăm împreună la final. Mulțumim galeriei și suporterilor noștri! Urmează meciuri importante pe care trebuie să le câștigăm, suntem pe primul loc și acolo ne dorim să rămânem. Campionatul este unul de anduranță, în care se vor mai pierde puncte. E important să avem constanță în exprimare, păcat că am întrerupt seria bună, veneam după opt victorii consecutive”, a transmis Alexandru Pelici, prin intemediul paginii oficiale a clubului albaiulian
Foto și informații: CSM Unirea Alba Iulia
