Antrenorul Alexandru Pelici continuă la CSM Unirea Alba Iulia! Continuitate, în urma unei ședințe a clubului din Cetatea Marii Uniri
Antrenorul principal Alexandru Pelici continuă la divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, decizie luată în urma unei ședințe a clubului din Cetatea Marii Uniri
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia va continua cu Alexandru Pelici pe banca tehnică, chiar dacă în urma ultimelor două rezultate înregistrate, 1-2 cu Poli Timișoara, pe „Cetate” și 1-1 în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, existau discuții legate de posibile modificări pe banca tehnică.
Citește și: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | „Alb-negrii”, doar remiză sub privirile lui Șunda!
„După analiza parcursului din turul de campionat, în care echipa noastră a încheiat pe primul loc, cu 8 victorii, un egal și două înfrângeri, conducerea clubului a decis continuarea colaborării cu antrenorul Alexandru Pelici. Chiar dacă au existat și rezultate sub așteptări, mai ales în duelurile cu formațiile din fruntea clasamentului, obiectivul stabilit pentru acest sezon nu este compromis. Avem încredere în munca staff-ului tehnic și în potențialul echipei de a-și atinge ținta propusă. Este momentul să strângem rândurile, să privim înainte și să luptăm împreună pentru o victorie în derby-ul de sâmbătă, cu Metalurgistul Cugir, în prima etapă a returului„, este anunțul oficial al formației albaiuliene.
CSM Unirea Alba Iulia este pe prima poziție a ierarhiei Seriei 7, la egalitate cu Poli Timișoara, iar sâmbătă are un meci extrem de dificil în deplasare cu Metalurgistul Cugir!
„Alb-negrii” au ca obiectiv promovarea în Liga 2, însă în stagiunea curentă au pășit greșit în duelurile cu echipe contracandidate, eșecuri cu Metalurgistul Cugir și Poli Timișoara.
Alexandru Pelici a preluat divizionara terță în urmă cu doi ani, în sezonul trecut CSM Unirea Alba iulia fiind eliminată în primul baraj pentru accederea în eșalonul superior, la loviturile de departajare, de SCM Rm. Vâlcea
