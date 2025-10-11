ANSVSA oprește controalele în gospodăriile cu animale. Lipsa fondurilor blochează activitatea veterinară la nivel național

ANSVSA va suspenda controalele în gospodăriile cu animale din cauza lipsei de fonduri

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că, în anul 2025, nu va mai efectua controale în gospodăriile nonprofesionale care dețin animale. Măsura, inclusă într-un proiect de act normativ aflat în dezbatere publică, afectează gospodăriile care adăpostesc bovine, porcine, ovine sau caprine. Decizia vine în contextul în care instituția se confruntă cu resurse financiare insuficiente pentru implementarea Programului național de supraveghere, control și eradicare a bolilor la animale.

Reprezentanții ANSVSA explică faptul că bugetul actual nu permite plata serviciilor veterinare necesare pentru controale periodice. Aceasta înseamnă că inspectorii nu vor mai putea verifica starea de sănătate a animalelor în exploatațiile mici și medii, ceea ce ar putea crește riscul de răspândire a bolilor precum pesta porcină africană, gripa aviară sau variola ovină. De asemenea, instituția nu dispune de fonduri pentru identificarea și înregistrarea tuturor animalelor din aceste gospodării.

Medicii veterinari și specialiștii din domeniu avertizează că suspendarea controalelor ar putea lăsa sute de comune fără supraveghere veterinară adecvată, cu posibile consecințe asupra sănătății animalelor și, indirect, asupra sănătății publice. În plus, neefectuarea programelor de control și supraveghere poate afecta comerțul internațional cu animale vii și produse de origine animală, deoarece multe țări partenere cer garanții de siguranță sanitară.

În ciuda acestor restricții, ANSVSA intenționează să continue testarea “randomizată” pentru animalele importate și să actualizeze legislația privind vaccinarea contra antraxului și rabiei. Autoritatea precizează că măsura de suspendare a controalelor nu este definitivă, ci depinde de alocarea unor fonduri suplimentare. În prezent, proiectul de act normativ este pus în dezbatere publică, iar cetățenii și asociațiile interesate pot transmite observații și propuneri pentru a fi luate în considerare.

