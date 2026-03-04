ANSVA: Produsele agroalimentare românești vor fi susținute de buletine de analiză recunoscute oriunde în lume

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (IISPV), instituție de elită aflată în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), marchează un moment de cotitură în infrastructura calității din România.

Institutul anunță oficial implementarea sistemului de management conform standardului internațional SR EN ISO/IEC 17043:2023 și demararea procesului de acreditare, devenind astfel pilonul central în furnizarea programelor de încercări de competență*, cu recunoaștere și în acest domeniu, se arată, miercuri, 4 martie 2026, într-un comunicat de presă dat publicității de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

„Această evoluție strategică aliniază România la cele mai înalte rigori europene, transformând IISPV într-un garant al preciziei analizelor de laborator care stau la baza siguranței alimentelor pe care le consumă cetățenii.

Implementarea standardului SR EN ISO/IEC 17043 nu reprezintă doar o conformare tehnică, ci o reformă a modului în care laboratoarele din România își verifică și demonstrează performanța. În calitate de furnizor de încercări de competență, IISPV va organiza comparații interlaboratoare riguroase, oferind un etalon de necontestat pentru precizia rezultatelor.

Beneficiile strategice ale noului sistem includ:

Recunoaștere internațională: Produsele agroalimentare românești vor fi susținute de buletine de analiză recunoscute oriunde în lume, facilitând exporturile și competitivitatea pe piața unică.

Eficiență operațională pentru ANSVSA: atât cele 42 de laboratoare județene din rețeaua sanitară veterinară, cât și laboratoare private pot beneficia de acces local la scheme de testare acreditate. Aceasta înseamnă o reducere a cheltuielilor publice, prin eliminarea costurilor ridicate cu furnizorii externi și o adaptare rapidă la specificul riscurilor alimentare naționale.

Transparență Totală: Procesele de control devin mai clare, reducând riscul erorilor umane sau de echipament prin monitorizarea constantă a performanței tehnice”, se precizează în comunicatul amintit.

„Prin acest pas, IISPV nu doar își dezvoltă capacitatea analitică, dar devine și un garant al calității pentru întreaga rețea de laboratoare din țară. Este o investiție directă în încrederea cetățenilor. Demonstrăm că sistemul sanitar-veterinar românesc operează la cel mai înalt nivel de profesionalism, oferind certitudinea că ceea ce ajunge pe masa românilor este verificat conform celor mai exigente standarde”, a subliniat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Avantaje tehnice pentru laboratoarele participante

Participarea la programele de încercări de competență organizate de IISPV sub noul referențial oferă laboratoarelor un set complex de instrumente pentru verificare și dezvoltare:

Identificarea anomaliilor: Depistarea timpurie a problemelor de măsurare sau a defecțiunilor de calibrare.

Validarea metodelor: Compararea eficacității diferitelor proceduri de analiză pentru obținerea celor mai exacte rezultate.

Managementul riscului: Oferă un scut de protecție juridică și tehnică, satisfăcând cerințele organismelor de acreditare (RENAR) și ale autorităților de reglementare.

Instruirea personalului: Evaluarea continuă a competențelor operatorilor și creșterea nivelului de expertiză internă.Despre IISPV: Un gigant al expertizei analitice

„Cu un portofoliu impresionant de 122 de încercări acreditate și monitorizarea a peste 1000 de parametri, IISPV este singura instituție din țară capabilă să acopere un spectru atât de larg de riscuri. Laboratoarele Institutului analizează:

Riscuri biologice: Bacterii, virusuri, fungi și paraziți care pot pune în pericol viața.

Contaminanți chimici: Reziduuri de medicamente veterinare, pesticide, metale grele și micotoxine.

Amenințări emergente: Radionuclizi, substanțe psihoactive și contaminanți noi care necesită tehnologie de ultimă generație pentru detecție.

Prin acest demers, IISPV își reconfirmă statutul de laborator de referință, asigurând o barieră de protecție imbatabilă între riscurile alimentare și consumatorul final.

*Încercare de competență – evaluarea performanțelor unui participant prin intermediul comparărilor interlaboratoare, în raport cu criterii prestabilite”, se mai precizează în comunicatul ANSVSA.

