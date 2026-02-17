Angajații STP Alba, din nou fără salarii de două luni. Când și-ar putea primi oamenii drepturile bănești restante

Criza transportului public din Alba pare o epopee fără sfârșit. La mijlocul lunii februarie 2026, angajații STP sunt din nou cu restanțe salariale de 2 luni, respectiv lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026.

Mai mulți angajați STP au declarat pentru ziarulunirea.ro că nu și-au primit salariile de 2 luni. Oamenii au ajuns la capătul răbdării, ținând cont că ne aflăm încă în plină iarnă, iar costurile la întreținere au crescut, iar unii dintre ei au și rate de plătit.

,,Avem o restanță de 2 luni la salarii. Din ce am înțeles pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local se află și aprobarea a 4 milioane de lei. Totalul restanțelor este de 11 milioane lei, din care 8 milioane cu scadența depășită. Chiar dacă joi se va aproba suma respectivă, va dura până se va putea face plata, angajații urmând să-și primească banii cel mai devreme spre sfârșitul lunii februarie 2026”, au declarat reprezentanții operatorului de transport local.

Pe lângă problema salariilor restante, reprezentanții STP Alba declară că în impas sunt și cu banii pentru gratuițățile acordate pensionarilor, care nu au fost aprobați de administrația locală, pe lunile ianuarie și februarie 2026. Aceștia mai spun că este același scenariu ca în 2025, când aceste sume au fost primite abia în luna aprilie, după sărbătorile pascale.

Contactat de ziarulunirea.ro, primarul Gabriel Pleșa a confirmat că pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 19 februarie se află și aprobarea sumei de 4-5 milioane lei pentru STP Alba.

,,Este exact problema dânșilor. Noi am plătit tot ce am avut pe bugetul anului 2025. Sunt trei facturi în litigiu. Noi am plătit tot ceea ce am bugetat, iar facturile pe care considerăm că nu sunt bine întocmite le-am returnat în litigiu. Este strict problema lor. Este problema angajatorului, nu a noastră. Nu am ce declarație să dau.

Noi am plătit tot ce am bugetat pe anul 2025. La următoarea ședință de Consiliu Local mai avem o hotărâre prin care bugetăm încă 4 sau 5 milioane de lei pentru 1/12, până când vom avea bugetul pe anul 2026, pentru a putea face plăți în acest an. Noi facem ceea ce trebuie făcut.

În cazul unui litigiu, instanța va hotărî dacă trebuie să le plătim sau nu și în ce conturi. Noi am plătit tot la nivelul anului 2025 – 26 de milioane de lei, plus gratuitățile aferente anului 2025.

Pentru 2026 vom bugeta poimâine, ca să putem face plăți în avans până la votarea bugetului. Mai sunt în litigiu aproximativ 3 milioane de lei pentru 2025, pe care noi le-am returnat.

După ce am făcut o reducere de 30% la transport, nu ni s-a aplicat reducerea la factură, la compensare. Spre exemplu, în loc de aproape 3 milioane de lei, cât era în octombrie, în noiembrie ne-a venit o factură de 2,6 milioane de lei, când noi așteptam undeva în jur de 2 milioane de lei. Și noi le-am returnat”, spune edilul de la Alba Iulia.

