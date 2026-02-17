FOTO ȘTIREA TA | Haos în transportul public din Alba Iulia: Locuitorii din oraș sunt nevoiți să suporte în continuare numărul redus de curse
Haos în transportul public din Alba Iulia: Locuitorii din oraș sunt nevoiți să suporte în continuare numărul redus de curse
La câteva luni de la începutul scandalului dintre Societatea de Transport Public din Alba Iulia și administrația publică, situația continuă să fie tensionată între cele două. În urma ,,războiului”, cetățenii din oraș sunt cei mai afectați.
Astfel, locuitorii din Alba Iulia sunt nevoiți să suporte în continuare programul redus al transportului public din oraș. Ei trebuie să găsească alternative pentru a suplimenta cursele eliminate în urma deciziei ședinței AIDA-TL din 31 octombrie 2025.
VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților
,,Se pare ca reducerea numărului de curse votat de consiliul local nu au dus la nimic bun. Deși primarul Gabriel Pleșa susținea programul aprobat a fost în program de criză pentru lunile noiembrie și decembrie și ca după 1 ianuarie v-a reveni la normal, se pare ca a uitat ce a vorbit”, a povestit un cititor Ziarul Unirea.
Gabriel Pleșa: „E un program de criză pe perioada noiembrie-decembrie”
Reamintim că, în urmă cu câteva luni, la scurt timp după implementarea noului program al transportului public, edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că, cu privirele la nemulțumirile călătorilor privind reducerea curselor: „E un program de criză pe perioada noiembrie-decembrie. După 1 ianuarie, vom relua probabil aproape integral cursele, în funcție de bugetul alocat transportului local.”
În ședința AIDA-TL din 31 octombrie 2025, a fost aprobat noul program de transport pentru Alba Iulia, care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie 2025, precum și bugetul alocat Serviciului de Transport Public (STP). Modificările au vizat în special liniile 103 și 104, unde frecvența curselor a fost redusă semnificativ.
Astfel, la peste 70 de zile de când noul program a fost implementat, el continuă să rămână în vigoare în ciuda nemulțumirilor oamenilor din Alba Iulia care folosesc transportul în comun.
