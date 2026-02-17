Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Haos în transportul public din Alba Iulia: Locuitorii din oraș sunt nevoiți să suporte în continuare numărul redus de curse

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Haos în transportul public din Alba Iulia: Locuitorii din oraș sunt nevoiți să suporte în continuare numărul redus de curse

La câteva luni de la începutul scandalului dintre Societatea de Transport Public din Alba Iulia și administrația publică, situația continuă să fie tensionată între cele două. În urma ,,războiului”, cetățenii din oraș sunt cei mai afectați.  

Astfel, locuitorii din Alba Iulia sunt nevoiți să suporte în continuare programul redus al transportului public din oraș. Ei trebuie să găsească alternative pentru a suplimenta cursele eliminate în urma deciziei ședinței AIDA-TL din 31 octombrie 2025.

Citește și: VIDEO | Transportul public din Alba Iulia, în continuare afectat: Primarul explică situația și face apel la conducerea STP pentru deblocarea plăților

,,Se pare ca reducerea numărului de curse votat de consiliul local nu au dus la nimic bun. Deși primarul Gabriel Pleșa susținea programul aprobat a fost în program de criză pentru lunile noiembrie și decembrie și ca după 1 ianuarie v-a reveni la normal, se pare ca a uitat ce a vorbit”, a povestit un cititor Ziarul Unirea

Gabriel Pleșa: „E un program de criză pe perioada noiembrie-decembrie”

Reamintim că, în urmă cu câteva luni, la scurt timp după implementarea noului program al transportului public, edilul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat că, cu privirele la nemulțumirile călătorilor privind reducerea curselor: „E un program de criză pe perioada noiembrie-decembrie. După 1 ianuarie, vom relua probabil aproape integral cursele, în funcție de bugetul alocat transportului local.”

În ședința AIDA-TL din 31 octombrie 2025, a fost aprobat noul program de transport pentru Alba Iulia, care a intrat în vigoare de la 1 noiembrie 2025, precum și bugetul alocat Serviciului de Transport Public (STP). Modificările au vizat în special liniile 103 și 104, unde frecvența curselor a fost redusă semnificativ. 

Astfel, la peste 70 de zile de când noul program a fost implementat, el continuă să rămână în vigoare în ciuda nemulțumirilor oamenilor din Alba Iulia care folosesc transportul în comun. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Valea Boții, din comuna Săsciori, plină de ,,gunoaie aruncate”. Viceprimar: Sistemul de supraveghere video nu beneficiază de acoperire optimă a semnalului

Bogdan Ilea

Publicat

acum o zi

în

16 februarie 2026

De

Valea Boții, din comuna Săsciori, plină de ,,gunoaie aruncate”. Viceprimar: Sistemul de supraveghere video nu beneficiază de acoperire optimă a semnalului Mai multe gunoaie au fost filmate în comuna Săsciori, pe Valea Boții, de către un localnic care a publicat imaginile pe o rețea de socializare, cu scopul de a trage un semnal de alarmă […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | Interesul pentru titlurile de stat Tezaur a „reinventat” cozile de oameni cu zâmbetul pe buze la Fiscul din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 zile

în

11 februarie 2026

De

FOTO-ȘTIREA TA | Interesul pentru titlurile de stat Tezaur a „reinventat” cozile de oameni cu zâmbetul pe buze la Fiscul din Alba Aproape 20 de persoane așteptau, miercuri, 11 februarie 2026, în jurul orei 12.00, la coadă la cele două ghișee rezervate problematicii titlurilor de stat Tezaur la sediul din Alba Iulia al Administrației Județene […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | BMW cu numere de Alba, parcat pe „spațiul verde” de pe o stradă din Cluj. Imaginile au stârnit reacții aprinse: „E reciproc”

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

9 februarie 2026

De

BMW cu numere de Alba, parcat pe „spațiul verde” de pe o stradă din Cluj. Imaginile au stârnit reacții aprinse: „E reciproc” Două imagini publicate pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor din Cluj, au stârnit reacții puternice din partea utilizatorilor.  Mai exact, persoana care a surprins pozele susține că un șofer, care […]

Citește mai mult