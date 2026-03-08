ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 8 martie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Școala Gimnaziala Noslac cu sediul în Noslac, str. Scolii nr. 32, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: secretar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post 0,5 normă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Superioare cu diploma de licenta

2. Vechime în muncă: 6 luni

Dosarele de înscriere se depun în format fizic la sediul instituției,Școala Gimnazială Noșlac,Noșlac str. Școlii nr.32 jud.Alba .Lipsa unuia sau mai multor documente duce la respingerea dosarului !!! Informații la telefon 0743662946 Persoana de contact:Szekely Lucia Florina.

*Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba – Asistent medical generalist, îngrijitor de curățenie și bucătar

Nr. Crt. Funcţia Secţia/Compartimentul Nr.posturi Studii Durata timpului de lucru Durata contractului de muncă

1. Asistent medical generalist Camera de gardă 1 PL/S 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Nedeterminată

2. Asistent medical generalist Camera de gardă 2 PL/S 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Determinată

3. Asistent medical generalist Chirurgie 3 PL/S 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Nedeterminată

4. Asistent medical generalist Obstetrică-ginecologie 1 PL/S 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Nedeterminată

5. Asistent medical generalist Obstetrică-ginecologie 1 PL/S 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Determinată

6. Asistent medical generalist Nou Născuți 1 PL/S 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Determinată

7 Asistent medical principal Laborator Analize medicale 1 PL/S 7 ore/zi, 35 ore/săptămână Nedeterminată

8. Îngrijitor de curățenie Neurologie 1 Medii 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Nedeterminată

9. Îngrijitor de curățenie Bloc alimentar 1 Medii 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Determinată

10. Bucătar Bloc alimentar 1 Medii 8 ore/zi, 40 ore/săptămână Nedeterminată

CONDIŢII SPECIFICE

Asistenți medicali

a) deține diplomă de studii postliceale sanitare, diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997; diploma de licenta (dupa caz);

b) deține diplomă de bacalaureat;

c) deține certificat de membru eliberat de OAMGMAMR;

d) deține aviz de participare la concurs eliberat de OAMGMAMR;

e) deține abilități de lucru pe calculator;

f) deține abilități de comunicare;

g) îndeplinește condițiile de vechime:

Îngrijitor de curăţenie:

a) studii generale;

b) fără vechime.

Bucătar

a) studii medii

b) curs de bucătar

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

Sebeș, Str Șurianu, Nr. 41, Jud Alba

Telefon: 0258731712

E-mail: [email protected]

*Liceul Tehnologic “Ion D. Lăzărescu” , cu sediul în Cugir, str. Victoriei, nr. 9, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 concurs pentru ocuparea a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală .

1. Nivelul postului: executie

2. Denumirea postului: ARHIVAR , post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Scopul principal al postului: personal administrativ/nedidactic

4. Numărul de posturi: 0,5 normă, timp de lucru: de 4 ore/zi, 20 ore/săptămână.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: ARHIVAR

1. Studii : liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

2. Certificat/ adeverință de absolvire program de specializare, minim 180 ore, pentru calificarea ARHIVAR;

3. Cunoștințe de operare pe calculator: DA

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU

5. Vechime: nu este cazul.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul instiuţiei, strada Victoriei, nr. 9, loc. Cugir, jud. Alba, în perioada 02.03.2026 – 13.03.2026. Informaţii se pot obţine la secretariatul instituției, tel. 0756025540.

*U.M. 02401 – Muncitor calificat (instalator de apă și canal) I – 1 Post

Condiţiile specifice prevăzute în fişa de post :

-absolvirea unui liceu și/sau a unei școli profesionale și/sau a unui curs de calificare instalator, vechimea în specialitatea calificării (instalator) – minim 9 ani și 6 luni;

-obținerea autorizației de acces la informaţii clasificate pentru candidatul declarat ,,Admis”;

în acest sens este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind efectuarea verificărilor în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarat/ă „admis”;-stare de sănătate – apt medical şi psihologic (psihologia muncii);

-păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

-capacitate de comunicare şi relaţionare;

-capacitatea de a lucra independent și în echipă;

-rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare;

-loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției https://colmil-mv.ro/ sau la sediul instituției angajatoare: Unitatea Militară 02401 tf. 0258.834.009 int.123.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 și Legii nr. 141/2025, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor calificat tr. I (M) – COR 513201

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Social – Bufet de incintă

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: Nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Nivel studii: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– Specialitate studii: absolvirea unui liceu cu profil economic / deținerea unui certificat de

calificare în domeniul comerțului;

– Vechime în specialitate: minimum 3 ani vechime în activități de comerț.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: www.uab.ro – informare publica – posturi vacante didactic auxiliar si nedidactic, persoană de contact: Marcu Dan Cosmin, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Școala Gimnazială „Sebes Pal” Rimetea, cu sediul în Rimetea, Str. Principală, nr.124, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 și Legii 141/2025.

1. Nivelul postului: funcție de execuție

2. Denumirea postului: Administrator financiar (S)

3. Numărul de posturi: 1 post vacant cu 0,25 normă

4. Compartiment: Contabilitate

5. Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată):2 ore/zi

6. Perioadă: nedeterminată

Condiții specifice de participare la concurs:

– Nivelul studiilor- studii de specialitate cu diplomă de licență în domeniul economic;

– Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 9 ani în contabilitate

– Cunoștințe de operare pe calculator: programe de contabilitate, FOREXEBUG, Microsoft Office, D112, EDUSAL; constituie avantaj.

– Abilități de relaționare,comunicare cu întreg personalul unității de invățământ.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială „Sebes Pal” Rimetea, Str. Principală, nr.124, județul Alba, compartimentul secretariat, persoana de contact Vajda Adriana, Telefon 0786.157.740.

*CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPITALULUI MUNICIPAL AIUD organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Municipal Aiud.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Municipal Aiud sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului, în data de 10.02.2026, la ora 10,00.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, Serviciul Secretariat, în perioada 03.02.2026-05.03.2026, ora 14,00.

La depunerea dosarului de inscriere, candidatul va primi un cod de identificare , care este numărul de înregistrare a cererii de participare la concurs si care va fi utilizat la afisarea rezultatelor concursului pentru fiecare candidat in parte.

Cel târziu în 09.03.2026, ora 12,00 – membrii comisiei de concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor vor depune declarații de confidentialitate si impartialitate.

La adresa de e-mail, [email protected] orice persoană poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management până în data de 17.03.2026, ora 10,00. Intenția de participare va fi confirmată de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Orice persoană poate propune întrebări pentru candidaţi la adresa de e-mail [email protected] , menţionând candidatul căruia îi este adresată întrebarea, cu condiţia ca aceste întrebări să aibă legătură cu proiectul de management şi să nu fie o întrebare referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială, până la data de 20.03.2026, ora 10,00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258.861816, luni-vineri, în intervalul orar 08.00-16.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI